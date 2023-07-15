王幼嘉／圖

小鮑母親扶著牆，又是一陣哆嗦。這出國可都是金子堆出來的，窮家薄業的如何能伺候出一位留學生 ？表舅鄙視地看了看表姊心疼錢的窩囊樣，心想窮人挨窮，果然是有道理的，冷哼了一聲說：「小鮑啊，你記住舅一句話，自己先要為自己拚了命，然後才能指望別人為你兩肋插刀！這是個原則問題！你什麼不幹，就指望著我兩肋插刀，這是把我當恩人，還是把我當奴才？」

小鮑把這句話牢牢記在心裡，母子二人合計了下出國留學的費用，一年大概要十萬人民幣。母親猶豫不決。小鮑想到那些混混兄弟們的慘狀，毅然決然掏空家底也要掙個前程回來。

母親變賣了房產湊足學費，把小鮑送去了英國讀書。英國碩士寬進寬出，三年後小鮑讀完了本科加碩士的學分，順利拿到學位回國。表舅信守諾言，當時恰逢大學擴招，老師缺編，國人對洋文憑十分迷信的階段。在表舅的穿針引線下，小鮑進入大學當了老師。

留學歸來的小鮑身著咖啡 色的翻領風衣，舉手投足間，洋溢著一股英倫大地的異域氣息。他身形挺拔、皮膚黝黑、鼻梁高挺，一雙劍眉直入鬢角，是個不折不扣的美男子。做自我介紹時，小鮑沒有說什麼「請多多關照」之類的客套話，而是挺胸昂頭、一百八十度敬了個軍禮，大聲說：

「大家有事儘管說話，我幹不了大的幹小的、幹不了多的幹少的，一定不會讓大家失望。」

這和以往知識分子「之乎者也」文謅謅的開場白太不一樣了，血性之中又有三分英氣。老賈忍不住喝一聲采，帶頭鼓掌，所有老師都覺得這是個俠肝義膽的熱血男兒。

帥氣的小鮑迅速得到了大家的喜愛，上班後，他沒事就喜歡往行政辦公室裡鑽。這一點大家都理解並非常支持，辦公室裡都是些娉娉婷婷的美女，頗有幾個待字閨中。小鮑沒有女友，操心自己的婚姻大事，是自然而然的事。女老師們興奮不已地暗中觀察，想看出小鮑究竟喜歡上了哪一個，是御姐範兒的沈晴老師，還是伶俐可愛、大眼睛的小王老師。小鮑如同花蝴蝶一般，穿梭在幾個行政辦公室之間，他做人乖巧、言語逗趣，惹得女老師們「咯咯」嬌笑不止。

每當看到小鮑到來，辦公室的沈晴老師就會悄然起身，到洗手間整理妝容。沈晴是舞蹈系畢業，十多年苦練，成就了她一身的性感妖嬈，加上愛穿制服，是學院最具御姐範兒的漂亮女人。

學舞蹈的女人心眼活泛，沈晴很早就明白了幸福靠自己的道理。當小鮑第一次出現在校園，穿著風衣敬軍禮的時候，沈晴心中就怦怦直跳，意識到這就是苦苦等待多年的真命天子。

沈晴潑辣地找到薛文婧，請她配合自己追求小鮑。薛文婧看到她眼如秋水，舉手投足間帶著小女兒的嬌態，知道她動了真情，急忙勸說道：

「說好聽是一見鍾情，不好聽就是色迷心竅！你們剛剛見了一面，你知道他是什麼人、你知道他是什麼性格、你知道他是什麼背景，就敢一頭扎下去？我勸你啊，冷靜下來好好想想，這個小鮑，不是你想的那麼簡單！」

無論沈晴的妝容如何精緻迷人、翩翩起舞的身材如何婀娜多姿，小鮑對她似乎並沒有過多關注。所有老師都感覺到了沈晴的心思，連院長都看出了其中的蹊蹺，難道小鮑這個青春的大男人會不知道？又或者小鮑喜歡的另有其人？

大家靜下心來仔細觀察，看來看去，發現小鮑說話最多的、獻殷勤最多的，居然是辦公室主任薛文婧老師！難怪薛文婧不肯幫沈晴！女人們頓時慌作一團。薛文婧的丈夫在省委工作，據說也是大有前途的人物，夫妻二人琴瑟和鳴、感情融洽，小鮑想要插一腿進去絕非易事。而且薛文婧比小鮑足足大了十歲，老妻少夫，這要承受世俗多大的壓力啊！

女老師們苦著臉，擺出一副同情心氾濫的樣子，三五成群地把謠言傳得飛快，新來的帥男小鮑老師喜歡成熟女人的說法不翼而飛。等到薛文婧聽聞此事後，全學院已經只有小鮑被蒙在鼓裡了。

薛文婧想到沈晴明顯冷淡的表情，不由得恍然大悟，氣得直跺腳罵娘。她已經三十九歲，副處級是個異常尷尬的職位，如果不抓緊機會升遷，極有可能會終老於此。（三）