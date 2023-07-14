不同的只是，他不用那些煩人的變量X和Y，而是用他生動的邏輯思維語言，撥開了大家心裡的謎團。

苓子在郁文面前，也不總是乖女孩，她偶爾也會跟郁文使性子。這時郁文便心領神會，知道苓子準是被算術題難住了。諸如小明和小紅跑步，小紅跑得比小明慢，小紅先跑了幾百米，要多久小明才能追上小紅？苓子就發難說：「你看出題的人是不是挺笨，讓小紅坐在那裡等一下小明，不就解決了，還使勁追什麼呀？」

郁文瞪大眼睛琢磨著，他總是把苓子的每句話都當真。「嗯，你真聰明。小紅和小明要是事先商量好了，到什麼地方相遇，也就用不著繞天下兜圈子了。」

苓子大樂，「對啦，你這數學天才，這回算是開竅了。」郁文也跟著苓子開心地呵呵笑起來。苓子最愛看郁文笑的模樣，文質彬彬地透著一股調皮勁兒，與苓子骨子裡的頑皮一拍即合。

冬天一到，郁文每天都戴一頂藍色的滑冰帽。帽子是用海藍色毛線編織的，邊緣上嵌著的兩條白色條紋，像海水激起的層層浪花，給帽子添了一種靈動感。苓子覺得，這頂滑冰帽就是給郁文特製的，戴上滑冰帽的郁文好像變成了另一個人，英俊少年透著一股陽光，郁氣、文氣全給這陽光驅散了。

郁文滑冰的水平，連體育老師都刮目相看。他是在業餘體校教練那裡錘鍊過的，正宗專業水平。哪像苓子，穿上冰鞋就身不由己，跌跤的慘象簡直目不忍睹。苓子斷定，自己天生不是滑冰的料，再練也無濟於事，她就這樣自怨自艾。

在苓子面前，郁文不敢提滑冰的事。他知道那是苓子的弱項，他又幫不上她。（五）