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苓子物語（四）

舒怡然

苓子那一刻，覺得自己簡直是個數學小天才，她心裡得意洋洋起來。可開學沒多久，她就發現了新大陸，班裡真的有個數學天才，那人並不是她，是一個叫郁文的男孩子。

別人都說郁文有點怪。他平時少言寡語，一旦開口講話，總像在想著什麼。他白淨的臉上最惹人注目的是那雙大眼睛，眼神柔和寧靜，好似一汪湖水，顯得有點女孩子氣。苓子對郁文觀察得細緻入微，連她自己都吃驚。她想起來奶奶常說的那句話，臉淨心也淨。對苓子來說，奶奶的話就是名言，她對郁文的那份天然好感，是有奶奶的理論做基礎的。

郁文對苓子也顯得與眾不同，他會把自己的小祕密，不經意地告訴苓子。他悄悄向苓子透露說，他家是滿族旗人，他奶奶還是格格呢。苓子不懂什麼叫「旗人」，更沒聽說過什麼「格格」，郁文自己也解釋不清。不過，苓子有種直覺，郁文的家族挺不一般，想那「旗人」和「格格」都不是普通百姓吧。

要說郁文的數學天賦，那和苓子簡直不是一個量級的，他的水平可以給老師代課。到了四年級，班主任休產假回家生小孩，代課老師教不了算術課，郁文就成了她的好幫手。關鍵是同學們喜歡聽郁文講課，因為只有他更清楚大家不會解題的難點在哪兒。

讓苓子頭疼的「相遇問題」和「追擊問題」，到了郁文那裡，都不成問題了，他把算術題講解得跟故事一樣好聽。這才叫本事呢！苓子心裡佩服得五體投地。郁文卻顯得若無其事，似乎是說：這算什麼呢？這就愈發使苓子崇拜了。

等苓子上了初中才明白，原來郁文是用代數方法解決算術問題。（四）

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