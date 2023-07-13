王幼嘉／圖

小鮑出生在城中村，父親是村長。在他的兒時記憶中，父親是個滿身橫肉的莽撞漢子，總是把他扛在肩膀上跑步，惹得一眾孩子們跟在身後嬉鬧。小鮑四歲生日那天，這一切全變了。那天的天氣陰沉壓抑，小鮑玩得渾身泥巴回到家中，看到村民們面色冷漠，或蹲或坐擠滿了院子。小鮑和一位本家叔叔打鬧，叔叔不耐煩地一把推倒他，悶著頭不說話。小鮑嚇得哇哇大哭，母親急忙上前把他抱在懷裡哄睡。睡到一半，小鮑感覺臉上有水，驚訝地睜開說：「媽，乍下雨了？」

母親淚眼婆娑地看著懷中的孩子。這一天是小鮑生命的轉折點，也是全體村民生命的轉折點。市裡決定拆遷城中村，把這裡建成全市最大的CBD區域。這對住慣了簡陋民房的村民來說，簡直就是比天還大的喜事。平日裡只要一下雨，哪家不漏水？哪家不泥濘？村頭的廁所骯髒不堪、屎尿遍地。鮑萬家的新媳婦半夜拉肚子，著急忙慌，一跤滑倒在屎尿坑裡，從此再不肯邁進婆家半步。在這種地方住上幾十年，是什麼滋味！如今能搬進高樓大廈，男人們高興得祭祖拜神，女人們則三五成群去逛商場，憧憬著購買什麼樣的家具。全村老少就等著村長一聲令下，收拾行李，歡天喜地搬新家。

六千萬拆遷款打到了村帳上，會計熬了幾個通宵，計算出了每戶應分的錢數。在所有人都眼巴巴等著分錢的時候，小鮑父親突然出了事。

他帶著六千萬拆遷款失蹤了。

聽聞消息的村民從四面八方，聚集到小鮑家裡。人越聚越多，大家不相信平時最講義氣的村長，居然能拋妻棄子攜款潛逃。很多人日夜不離地守在這裡，一廂情願地認為，過不了幾天，村長就能帶著錢回來，滿臉豪氣地斥罵這些村民：

「赤佬子的，不就是出了趟遠門嗎？你們還信不過老子，都是一個泥坑裡玩大的兄弟。」

隨著時間流逝，村民們的希望一點點轉化成了無邊的絕望和憤怒。黑壓壓的人群中，淤積的怒氣像沼氣一般沉悶發酵。母親跪在泥地裡給大家磕頭，也不說什麼「人死債不爛」的虛話了，這筆債就算是苦幾十輩子，也還不完啊！既然丈夫把錢看得比一對兒女更重要，或許自己真是一條賤命。

村民們把滿腔的憤怒都撒在這一家三口身上。沒過多久，小鮑姊姊玩水的時候淹死了，大家私下傳，孩子是被人推到河裡淹死的。小鮑在這樣的恐怖氛圍中，戰戰兢兢長大，對周圍每個人都充滿了不信任和仇視。幾乎每天都有村民故意找碴堵門罵街，母親摟著兒子，死死頂住門板大哭。

日復一日、年復一年，小鮑上了高中。一天放學回家，一個本家叔叔又堵住小巷破口大罵。小鮑抓起門閂，卻沒有堵門，而是沒頭沒臉打過去，赤紅雙眼跳喊著叫道：「以後誰敢再堵我們家門，我殺光他全家！」

小鮑抓起塊磚，拍在自己腦門上，舔著流下來的鮮血，向圍觀的村民們吐血唾沫。村民們不禁打了寒噤，不知不覺間，這小子長大成人了。堂叔不肯輸了氣勢，罵罵咧咧繼續上前，小鮑把他拽進家門，關上門沒頭沒臉地痛打一頓。

等到警察趕到現場，小鮑又把堂叔的血抹在自己臉上和身上，躺在地上哎哎喲喲不肯起來。警察把鬥毆雙方帶回去問話，小鮑冷靜地展示了一個高中生的法律知識。他表示自己還沒到十八歲，屬於未成年，而且對方闖進孤兒寡母家裡行凶，反擊是法律賦予的正當權利。

另一邊的本家叔叔氣焰囂張，一再表示六千萬肯定是被小鮑母子黑了，「我揍他是替天行道！」警察當即拘留了本家叔叔。小鮑從公安局放出來，凶神惡煞般走在回村的路上，邊走邊扯著嗓子大聲怪叫：「我小鮑，局子裡有人！」

在嚴苛的生存環境中，小鮑練就了絕佳的心理戰能力。他知道就算是再喊「冤枉」、再求饒，也是無濟於事，索性虛張聲勢來個硬碰硬。村民們不知道釋放小鮑的真相，只覺得這小子果然手眼通天。一個詐騙 犯的兒子打了人，警察居然把被打的人抓起來，塞局子裡吃牢飯，這得要多硬的後台！村民們對有衙門關係的人懷著本能的畏懼，再想到小鮑每日藏在書包裡的菜刀，頓時收斂了很多，沒人再敢明目張膽上門挑釁。（一）