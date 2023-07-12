12B03租客（一五）

哈德先生說，公司很快就要買來一台壓縮機。那樣的話，垃圾都進了壓縮機，壓縮機的外蓋子一闔上，味道就自然會少很多。在壓縮機沒來之前，我和阿蘭兩個，還是要過繼續聞臭的日子。那有什麼辦法，誰讓我們是公寓管理人呢？

阿蘭將垃圾車停在一號車位，小跑著去辦公室找工具，他知道漏水可不是小事。管理這種公寓，一怕水災、二怕火災，攤上哪個，都會讓人吃不了兜著走。

我知道哈德先生讓我去12B03，有他的道理。他知道我可以和劉曉光很容易地溝通。阿蘭只講法文，英語還趕不上我的法語水平。他和劉曉光乍溝通呢？哈德先生有一樣能力很讓我佩服，就是他清楚知道，哪一個人在哪一間公寓，雖然名字他不一定百分百叫對，但是公寓號碼絕對不會錯。

有時候我會誇哈德先生，說他記性真好，趕上電腦儲存器了。哈德先生就高興得哈哈大笑。他說：幹這個的，咱就是吃這碗飯的，不知道張三、李四，可怎麼能行呢？

我拎著我自己研製的下水道疏通器衝向電梯。那是一根一米半多長的粗鐵絲，我在外面撿到的。看到它的時候，我就決定這鐵絲一定是掏下水道最好的傢伙。

咚咚咚，我使勁敲著劉曉光的門。還是沒人回應。這次我管不了那麼多了，我給哈德先生打個電話，說租客 可能沒在家，怎麼辦？進還是不進？

哈德先生說：你隨便在樓道裡逮一個鄰居，跟著你做證人就是了。

我敲了敲對門六號房的門，門應聲開啟。（一五）