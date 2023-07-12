紅牆咖啡吧（全文完）

她的男朋友在門口焦急地來回踱步，見到我來了說：「急死了，怎麼辦，會不會有生命危險？」

我脫口而出：「憑我世家醫生孩子的經驗，多半是宮外孕出血。如果嚴重，搶救晚了，就會有生命危險。」

男朋友一股哭腔地說：「那該怎麼辦？」

「在急診室做手術，說明時間就是生命。醫生們高度負責任，她的生命應該不會有問題了。」

「真的？只要活著就好！」

一個多小時的手術結束了，章晶晶被轉入ICU重症監護室。我和她男朋友都鬆了口氣。急診室的護士長告訴我：「她來的時候血壓 很低，收縮壓只有六、七十，舒張壓只有四十多，心跳、呼吸也很微弱。我們把她從救護車的擔架上，抬到急診室的搶救床上時，她的心跳、呼吸忽然驟停了。我們立即給她做心肺復甦，做剖腹探查術、人流術。那時她的左側輸卵管已被胚胎撐破，腹腔出血，有三、四千毫升。出這麼多血，對身體打擊很大，若是稍微再晚一點送來，可能就沒命了。」

聽了護士長這番話，章晶晶真是死裡逃生啊！我心裡想，這對她亂交男朋友，是一個慘痛的教訓。

半個多月後，章晶晶出院了。她的男朋友見她沒事，提出分手。

「好吧，分手。」章晶晶冷靜地說。

自此，章晶晶把全部精力都放在京劇 表演藝術上。有時，我打電話約她來紅牆咖啡 吧坐坐，聊聊天；她卻說沒時間，正在排練呢！為了不耽誤她排練，我就沒再找她了。

一個人在紅牆咖啡吧看風景，對我來說是合適的。天長日久，看風景的我，也許就成了別人眼裡的一道風景。（全文完）