我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Theranos創辦人荷姆斯 有望提早2年出獄

螞蟻集團估值縮水 馬雲身家少了41億美元 已不到高峰的一半

紅牆咖啡吧（全文完）

顧艷

她的男朋友在門口焦急地來回踱步，見到我來了說：「急死了，怎麼辦，會不會有生命危險？」

我脫口而出：「憑我世家醫生孩子的經驗，多半是宮外孕出血。如果嚴重，搶救晚了，就會有生命危險。」

男朋友一股哭腔地說：「那該怎麼辦？」

「在急診室做手術，說明時間就是生命。醫生們高度負責任，她的生命應該不會有問題了。」

「真的？只要活著就好！」

一個多小時的手術結束了，章晶晶被轉入ICU重症監護室。我和她男朋友都鬆了口氣。急診室的護士長告訴我：「她來的時候血壓很低，收縮壓只有六、七十，舒張壓只有四十多，心跳、呼吸也很微弱。我們把她從救護車的擔架上，抬到急診室的搶救床上時，她的心跳、呼吸忽然驟停了。我們立即給她做心肺復甦，做剖腹探查術、人流術。那時她的左側輸卵管已被胚胎撐破，腹腔出血，有三、四千毫升。出這麼多血，對身體打擊很大，若是稍微再晚一點送來，可能就沒命了。」

聽了護士長這番話，章晶晶真是死裡逃生啊！我心裡想，這對她亂交男朋友，是一個慘痛的教訓。

半個多月後，章晶晶出院了。她的男朋友見她沒事，提出分手。

「好吧，分手。」章晶晶冷靜地說。

自此，章晶晶把全部精力都放在京劇表演藝術上。有時，我打電話約她來紅牆咖啡吧坐坐，聊聊天；她卻說沒時間，正在排練呢！為了不耽誤她排練，我就沒再找她了。

一個人在紅牆咖啡吧看風景，對我來說是合適的。天長日久，看風景的我，也許就成了別人眼裡的一道風景。（全文完）

咖啡 血壓 京劇

上一則

世上僅有500本 哈利波特初版書標出 價格飆逾3萬倍

下一則

魅力法拉盛

延伸閱讀

休士頓地區首例 建築工死於酷熱

休士頓地區首例 建築工死於酷熱
紅牆咖啡吧（三）

紅牆咖啡吧（三）
紅牆咖啡吧（二）

紅牆咖啡吧（二）
紅牆咖啡吧（一）

紅牆咖啡吧（一）

熱門新聞

原PO從家裡搜出嘉慶12年的地契文書，決定好好保存收藏當傳家寶。（取材自Dcard）

216年古物 她家中搜出「清朝地契」 上面還寫嘉慶12年

2023-07-07 02:50
一對情侶在羅馬競技場牆上刻名字，畫面被貼上網。（視頻截圖）

觀光客在羅馬競技場刻字被逮 道歉信稱「不知古蹟多老」

2023-07-06 02:59
作家沃納（圖）靠著一位素昧平生的TikTok用戶分享影片，他的書一夕爆紅。（截自TikTok影片）

靠陌生人一段TikTok影片 「超級挫折」新作家一夕爆紅

2023-07-06 10:36
吳孟芸∕圖

人生中的等待

2023-07-08 02:02
Artichoke又叫洋薊，原產地在地中海地區，在西歐也有栽培作蔬菜用。(作者提供)

另類的蔬菜

2023-07-05 02:00
作家嚴歌苓7月8日抵達溫哥華，立刻有粉絲為她舉行接風宴。嚴歌苓說溫哥華人心和天氣都溫暖美好。（中央社）

批「習近平是人販子」遭封殺 嚴歌苓出新書：第1本未經審查

2023-07-09 23:14

超人氣

更多 >
即使跟你要 這5種情況不用給小費

即使跟你要 這5種情況不用給小費
全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變

全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變
這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂

這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂
美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款

美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款
李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記

李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記