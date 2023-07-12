運氣很快就離開了書香。傑夫拿了這麼多錢，欣喜若狂，做了這輩子最想做的一件事：奔到專賣店，買了一部哈雷摩托車，緊接著，頭盔、皮衣、鋼鏈子……系列行頭折騰下來，差不多四、五萬美元。他威風凜凜，一路呼嘯駛過大街和小巷，感覺自己無敵霸氣，是天地間的大王。可能是太過得意，不覺間與一輛快遞貨車正面相撞。

很多人說，樂極生悲，傑夫遭遇了橫財的詛咒，正如中了巨額的彩票，幸運背後是詛咒。但是沒有誰知道書香在中國的歷史，連夏雁也不知道，白虎剋夫的不祥故事。書香辦完了傑夫的葬禮，順從夏雁的建議搬家，在夏雁的社區買了一套房子。

書香對夏雁說：「這房子兩千多坪，四間臥室，我一個人住是不是太大了？」

夏雁忙說：「不大、不大，萬一你以後要成家呢？」

書香搖頭，拖著沉重的長音說：「我不想嫁人了！」

夏雁笑道：「你才剛滿三十七歲，年輕貌美的小富婆，找你的人不要太多哦。」

「那我更不敢嫁人，一個人安安靜靜地過，享受悠閒時光。」

悠閒的時光跟書香根本無緣。先前那些人笑話她，笑她不懂英文，嫁給一個美國窮農民，大概床上的語言都要依靠翻譯器。現在的人看她，目光閃閃，完全是對財神爺的仰慕。她家裡可熱鬧了，媒人隔三差五踏上門來，口若懸河，把河裡的魚說得變成了天上的鳥。

惋心對書香熱情洋溢，那勁兒像是七月的太陽。惋心說有個朋友在做景泰藍生意，希望她也能入夥，大家共同發財。（六）