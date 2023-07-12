趙梅英／圖

可愛玲終於還是按捺不住了，「嗨，你想好選誰了嗎？」苓子一愣，她沒想到愛玲竟然這麼直截了當。友誼若不是出於情，而是出於益，這樣的友誼不是太廉價了麼？這樣的想法從腦子裡一閃，苓子心裡掠過一絲黯然。她隨口回愛玲：「選誰？你說我會選誰？那還用問嗎？」

愛玲摟住苓子的脖子，「哈哈，有你這麼鐵心的好朋友，真好。」

苓子心裡一陣不舒服。

然而，讓苓子更不舒服的還在後面呢。過了幾天，婁聰也找到了她。婁聰是誰呀？她是和苓子同一年級另一個班的中隊長。她人長相平平，學習成績也平平，沒法和愛玲相比。但這個女孩子心氣極高，說話慢條斯理，有那麼一股沉穩勁兒。放學後她約苓子一起走路回家，邊走邊聊。

「欸，苓子，你不想選大隊長啊？其實我覺得你最合適了，不光學習好，還特謙虛，人緣好。哪像她呀，傲得跟什麼似的。」婁聰說這番話時，眼睛一直盯著苓子的臉，一眨不眨的，似乎想從苓子的臉上讀出點什麼。

苓子一聽婁聰是約她聊這個，心裡頓時慌亂起來，連連擺手，「別亂說啊，愛玲當得好好的。再說，我們是好朋友，我要支持她的。」

「哈哈，苓子啊苓子，你可真夠傻的。什麼好朋友啊，你以為她也這麼想你的嗎？誰不知道啊，她和你套近乎，就是為了你那張選票。」

「婁聰，不許你這樣侮辱人！愛玲她不是那種人。」苓子心裡隱隱作痛。

婁聰也感覺到自己的失言，便拉起苓子的手，「欸，別生氣啊，我這不是為你好嗎，你真的不願意試一試？」

苓子搖搖頭，「對不起，讓你失望了。我是個沒出息的人，不想當什麼大隊長。這個中隊長都是勉強的，班主任找不到別人了。愛玲她喜歡當，當得也挺好的，我看咱們就別瞎折騰了。」

婁聰放開了苓子的手，「你真好，我要是有你這麼好的朋友，該多好啊。」

「我們怎麼不是好朋友啊？」苓子有些驚訝，婁聰會這麼說話。

「那好，你能支持我嗎？」婁聰又拉起了苓子的手。

「我，唔，這個……」苓子支吾著，不知道該如何應付婁聰。這一下，她才完全明白婁聰為什麼找她聊天，都是那該死的大隊長選舉給鬧騰的。

「別著急，我不會難為你的，苓子。咱們做好朋友吧，其實做朋友比當大隊長更重要呢，你說是吧？就是喜歡你這麼純淨的人。」婁聰說著，還緊緊地拉了拉苓子的手。

臨近大選那天，苓子忽然病了。她高燒不止，嗓子紅腫得厲害，是老毛病扁桃體炎犯了。苓子覺得自己像坐在阿拉伯飛毯上一樣，飄飄悠悠的。隱隱約約她聽見愛玲向她求救，她想應答，可嗓子啞了，什麼話都說不出來。她急得大聲叫喊，醒來了，原來是一場噩夢。

最終，愛玲真的落選了，這完全出乎苓子的意料。婁聰如願以償，當上新一任少先大隊隊長。苓子記起來婁聰跟她說的那些話，她也會對別人說的，婁聰是個有心計的女孩兒。苓子想起媽媽關於爭強的理論，婁聰的爭強還真的使她取勝了。可真的應驗了那句名言，不怕做不到，就怕想不到。

愛玲再見到苓子，把頭一扭就走。苓子趕上去，「愛玲，你聽我說。那天我病了，沒來上學。所以……」

「什麼也別說了，我全知道了。躲起來最好，誰都不得罪。」愛玲的話裡明顯帶著怨恨。

「愛玲，你怎麼不相信我呢？我犯病了，發高燒。不信你問我媽去。我為什麼要躲著呢？」

「苓子，別解釋了。咱們以後井水不犯河水，成嗎？」愛玲說完，頭也不回地走了。

苓子一個人愣愣地站在那裡，好久都回不過神來。看看這爭強好勝，有什麼好的，簡直都把人逼瘋了。

放學了，苓子一個人坐在操場上，看著滿天的遊雲發呆。她感到有個人坐在她旁邊，回過頭一看，是婁聰。

婁聰把手伸過來，「該回家了，咱們一起走吧？」

苓子搖搖頭，「不了，我想一個人安靜一會兒。謝謝你。」

婁聰把手縮了回來，站了好半天。「苓子，我喜歡你這樣的朋友，總有一天，咱們會成為好朋友的。」

苓子望著婁聰的背影越變越小，多麼自信的女孩啊！她怎麼知道我們會成為好朋友呢？有一個愛玲還不夠，好朋友傷起人來更要命的。

一排大雁從遠處飛來，又向遠方飛去。苓子嘆息，唉，做一隻雁子多好，自由自在地飛來飛去。要嘛變成一片雲，自由自在地飄來飄去。做人有什麼意思呢？好朋友都會誤解傷人。

苓子很傷感。愛玲、婁聰、競選大隊長，都如過往雲煙。

她背起書包，一個人走在回家的路上……

戴藍色滑冰帽的男孩

不管過去多少年，苓子永遠忘不了她上小學的第一天。

那是個春寒料峭的清早，媽媽把她從夢中喊醒，接著把一個熱乎乎、金黃黃的雞蛋 餅擺到她面前，「快吃了，我帶你去上學。」

苓子揉了揉眼睛，一下子精神起來。「上學？今天就開始了？」這一天她不知道盼了有多久。

「對呀，就是今天。你都七歲了。」其實那年苓子還不滿七歲。學校破例收了她，是因為她的乘法「小九九」背得滾瓜爛熟，老師認為差幾個月也不是大礙。（三）