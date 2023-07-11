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是拉差辣醬供不應求飆高價 亞馬遜平台2瓶160元

想吃的餐點沒了…聯合航空商務艙旅客「大鬧機艙」被迫改降

她是一本書（五）

孟悟

「如果收到最後警告，還不快點滾蛋，警察來了，可不是請你喝咖啡的，直接就把你朝警車上扔，關上幾天都有可能。跟那些毒販和變態關在一起，被輪番爆了菊，也沒人聽你喊冤。」

書香說：「美國怎麼不講人權？我們那麼一大片家園，祖祖輩輩耕種了一百年，兩百萬就打發走人了，跟打發花子似的。憑什麼要受欺負？先釘起來再說。」

又過了幾天，夏雁給書香傳了一個視頻。她對書香語重心長：「看見沒有，如今石油開採是美國的重要國策，連印地安人都敢欺負，你算什麼？人家印地安人祖祖輩輩生活了幾百年，是美洲大地的真正主人，他們勤勞善良、安分守己，從來不侵犯人家。」

書香笑道：「印地安人才不安分守己呢，我聽老公的姊姊說過，從前印地安人的部落爭奪地盤，打來打去，把俘虜的心臟和肝臟挖來吃了，頭骨做成水杯。」

夏雁問：「你跟傑夫姊姊說話，也用翻譯軟件嗎？」

書香說：「她說話很慢，又會做手勢，我懂她的意思。」

說完後看視頻，書香還是震住了。印地安人為了保護土地不受汙染，抗議石油公司鋪設管道，他們聚眾遊行，遭遇警察的高壓水炮和胡椒煙霧彈。書香嚇壞了，她說：「我可不想嘗高壓水炮落在身上的滋味。」就在書香準備點頭拿錢就搬家，石油公司居然讓步了，願意補加二十萬美元。

書香在電話裡得意洋洋：「夏雁，看見沒有，釘一釘總是有好處的，不管在什麼地方。」

夏雁說：「你不過是運氣好。」（五）

石油 警察 咖啡

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