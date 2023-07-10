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優勝美地遊客塞爆入口 華人妙招：下午入山避人潮

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紅牆咖啡吧（一○）

顧艷

有時我想，我還年輕，每天死守書齋碼字，幾十年如一日，是不是太虧待自己了？然而又一想，除了書齋閱讀和碼字，別的事情我都不喜歡。我就這碼字的命，只能認命了。我這麼一想，心情又好了起來。畢竟每個人的歸宿不同，只要找到自己最適合的，就是最好的。

時間像流水一樣逝去了兩年。常虹與孫松結婚了。俞小蘭在哈爾濱住進了養老院，她告訴我雖然不習慣，但落葉歸根，死也要死在故鄉。這就是一個十四歲離開故鄉的遊子的心願。

現在，只有章晶晶沒有固定男朋友。她失戀時，喜歡找我聊天。有時候我多嘴，勸她不要沒有目標地找男朋友，還是把自己的京戲唱好，在藝術上更加精益求精。當然，她根本聽不進我的勸告。她認為，如果不找男朋友，一個人會很孤單。

的確，她耐不住寂寞，又不想被家庭綑綁，找男朋友打發多餘時光，就是她的選擇。只是她把自己消耗得太多，到頭來竹籃打水一場空，什麼都沒有抓住，豈不可惜？

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常虹和孫松結婚後，搬到馬里蘭的巴爾的摩，已不來紅牆咖啡吧。章晶晶又交了個新男友，為了和新男友同居，她搬到男友住處華盛頓近郊的費爾法克斯去了。我這些朋友就像樹倒猢猻散，一個個離開了。我不是她們京劇戲班子成員，眼看著俞小蘭走後，這業餘京劇團一蹶不振。我為她們乾著急，常常給她們聯繫演出業務。

前陣子，我聯繫了維吉尼亞一所大學的東亞系，他們正在給學生講中國戲劇，有戲班子來表演京劇，直接給學生視覺印象，比老師說教好多了。（一○）

京劇 養老院 咖啡

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