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優勝美地遊客塞爆入口 華人妙招：下午入山避人潮

中國電商Shein暴紅 挑戰巨頭亞馬遜 主要競爭對手是Temu

她是一本書（四）

孟悟

夏雁很快知道書香家裡出了大事，但不是壞事。石油公司在她家的莊稼地裡，探測到地底深處的祕密：頁岩油儲藏量驚人，勘探潛力巨大，搞不好能打造出一個小中東。

石油公司即刻派人到傑夫家裡，直接向夫妻二人開口：你們的農場我買了，兩百萬美元的現金支票，拿錢就走人。

兩百萬美元啊！傑夫這個窮農民，一輩子都沒有見過這麼多美元！再說美國鄉下的土地根本就賣不起價。他眼睛瞪成了金魚，舌頭也給凍住了，以為自己還在夢裡，不知道怎樣說話。等清醒過來後，還當遭遇了騙子。

書香倒是鎮靜，知道了事情的來龍去脈，手拿翻譯器跟石油公司討價還價。她一張口就是河馬嘴：五百萬美元，一張都不能少，否則我們絕不搬家！

書香是誰？見過世面的人。年幼時在小姨媽家裡，親眼見識過大人怎樣當釘子戶，釘到底，就是斷水斷電也不屈不撓，最後才能拿到理想的票子。

傑夫是老實人，他說：我們還是搬家吧，這麼多錢，慢慢花，一輩子都夠了。看看周圍的鄰居，沒人當小牛釘，惟恐石油公司生變，拿錢的當天就走人。

書香對傑夫說：你別管我，我有經驗。大家搬得快，就我們不走，石油公司只能低頭。

書香最後向夏雁交代了事情的前後始末。夏雁在電話裡奉勸書香：「不要當釘子戶！中國還講一些人情和人心，美國就是一顆鋼鐵的心，雖然曾經溫情過，但是九一一後變得冷硬無比。」（四）

石油 支票 九一一

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