趙梅英／圖

紅菇娘項鏈

苓子有個本事，她可以透過同學的名字，輕而易舉判斷出他們的父母是否有文化，她的推斷總是八九不離十。比如她的同桌叫「慶福」，苓子覺得沒有比這個名字更俗的了，但俗歸俗，總比滿街流行的「紅」、「東」要強。那些緊跟形勢的爹媽，連給孩子取名的機會都不放過。

這樣一想，她反而覺得「慶福」這名字挺好，至少表明他爸媽是老實人，起的名字雖無文采，卻不乏真誠。哪個父母不期盼自己的孩子喜慶有餘、福氣滿滿呢？

可惜慶福這名字並沒給他或他的父母，帶來多少喜慶和福氣。慶福好打架，在學校打出名的。班主任隔三差五就得把慶福的爸媽請到學校來，因為兒子又闖了禍，把人家打壞了。苓子估摸著慶福回家，一頓棒揍是免不了的，這樣他可能會老實三、五天。

苓子錯了，慶福連一天都老實不了。他就是想逞英雄，而且，就是想逞給苓子看的。

那天，他在籃球場上玩輸了球，衝進教室，把氣鼓鼓的籃球衝著苓子就扔了過來。那球不偏不倚，正好打在苓子旁邊的男生郁文的胸口，一個大大的黑印子，扎實地寫在他雪白的襯衫上。郁文是個講究的男孩，名如其人。他不光舉止文雅，連穿衣戴帽都與眾不同，惹得苓子總想多看他幾眼。

郁文見自己的襯衫轉瞬變成了地圖，他「噌」地一下站起身來，滿臉慍怒。

慶福滿不在乎地掃了郁文一眼，拾起滾落在地上的籃球。他抬頭一看，郁文依舊站在那兒，緊攥拳頭，一副要和他決鬥的架勢。教室裡安靜極了，大家誰都不敢吭氣，一場大戰之前總是寂靜無聲的。

「嗨，小子，想怎麼著？打架嗎？」慶福一副賴皮相，明明是他錯了，可他什麼時候向別人道過歉？

郁文一字一頓地說：「請你把我的襯衫擦乾淨！」

「嘿，你做夢哪，你見老子怕過誰？誠心找打不是？」慶福的話語裡塞滿了火藥，他邊說邊伸出手，把郁文推了個趔趄。

郁文受到羞辱，他揚起手來，反擊慶福的挑釁。慶福像受了刺激的獅子一樣，跳了起來。

「這回你可別怪我不客氣了，小白臉。我看你是肉皮子緊，需要我給鬆一鬆了。」話沒說完，他抬手就衝郁文的臉上打去。

「小心啊，快躲開！」一直站在兩人中間的苓子，忍不住大叫起來。

「你給我閉嘴！一邊看著去。」慶福的拳頭和他投籃一樣準，正好打在郁文的鼻梁上。一股鮮紅頓時噴湧而出，他那件抹上地圖的白襯衫，又多了一片血紅。苓子嚇得閉上了眼睛。

等苓子再睜開眼時，郁文已經被送到校醫務室，慶福也去了他該去的地方──校長辦公室。苓子倒吸了一口涼氣，她有些擔心起郁文，他的鼻子是不是傷得很重？

第二天，苓子在走廊裡碰到郁文，見他又換了一件新衣服，是海軍藍白條圓領T恤衫。苓子怯生生地問：「你沒事吧？」

郁文聳聳肩，做出若無其事的樣子。他小聲回了一句：「謝謝你！」

苓子不明白他到底謝自己什麼，是昨天那聲大喊，還是今天的問候。

她回到座位上，同桌慶福正死盯著她。「那小子跟你說什麼？」

「什麼也沒說呀。」苓子生氣地回敬他。

「哼，昨天算便宜了他，下次他要是再胡來，我可就沒那麼客氣了。」

「可是，明明是你先拿球打了人家，怎麼反倒成了別人的錯了？」苓子實在忍無可忍。

「我就知道你瞧不起我，還替他說話。」慶福忿忿地說。

苓子白了慶福一眼，見他脖子、胳膊上青一塊、紫一塊的，心想一定是昨天被他爸爸打的。他已經為此付出代價了，苓子便不再言語。

從那以後，不管慶福和誰打架，苓子都不再摻和。她只在旁邊悄悄地看，到後來她連看都懶得看了。她發覺，只要她在場，慶福就像打了興奮劑。打架是他能夠展露給別人看的唯一本事，看的人越多，他打架的興致就愈發高漲。

苓子選擇了靜靜地走開。慶福雖然是個粗心大意的淘小子，可他還是注意到了苓子的離去。他追著問她；「你為什麼要走掉？」

「我不喜歡看人家打架。你把那些能耐用在功課上，好不好？也省得一考試，就琢磨著怎麼打小抄。」

這話說得慶福很定心，若是沒有苓子這個同桌，他該如何混過那些期中、期末考試？苓子不看，慶福的架打得也沒勁了。但他似乎天生腦袋不靈光，讀書不是他擅長的營生。只有到了學工、學農勞動時，他才能大顯身手，他把苓子的那份活全包在了自己身上。苓子覺得難為情，慶福卻憨憨地一笑，「這算是交換，考試時你幫了我。」苓子不置可否，她覺得讓他這麼一路抄下去，其實是害了他。但不給他抄，他沒有一門功課能及格，那就只有退學的分了。

苓子小學畢業那年，慶福早不是她的同桌了。但他還是特意找到她，說有件禮物要送她。苓子人緣不錯，收到了很多紀念品，日記本、鋼筆、相冊，堆起來有一大落了，她以為慶福也會給她類似的東西。

慶福從書包裡掏出一個小手絹包，遞給苓子，她打開一看，呆住了。一條用「紅菇娘」果串起來的項鏈，她敢肯定，慶福根本不曉得項鏈為何物。（一）