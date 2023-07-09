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亞裔女創辦兒童商品 年收入17萬 「蝸居」加州140平方呎小屋

葉倫訪中高規格接見 評論：北京「棉裡藏針」搶主導權

12B03租客（一二）

紅山玉

釘子沒釘進去，可玻璃在錘子的撞擊下，「嘩啦」一聲碎了。我趕緊伸出頭去看樓下，還好沒人經過。

你是誰？我身後忽然傳來一聲大喝，那聲音聽起來尖尖的。

我轉過頭一看，地上睡著的劉曉光，忽然站了起來。腦袋上頂著一頭雞窩一樣的黑髮，下頜處那條麻花小辮編織的鬍子一翹一翹的。他瞪大著眼睛看我，眼鏡不知道哪裡去了。

你是誰？怎麼進到我的臥室的？

他低下頭去找自己的眼鏡，這時候琳達夫人跑了進來，在地板上撿起一副眼鏡遞給劉曉光。琳達夫人看到一只眼鏡片的地方已經變成了空洞，只有一個鏡片在眼鏡上掛著。劉曉光揉了揉眼睛，揉出一灘黃褐色的眼屎。他把那獨眼龍一樣的鏡片在衣服上蹭了兩下，又戴上，這才看清自己屋子裡的人是公寓管理員和一個小個子女人。

我忘了你說過要來修窗戶，對不起，睡過頭了。劉曉光走到電腦桌子前，關掉了《三國演義》的動漫遊戲。我瞥了一眼那電腦屏幕，這回「王者榮耀」成了他的主頁面。

窗戶修完了。我繞過劉曉光的身後，走到門口。

明天消防局的人和我一起來更換你客廳裡的煙霧警報器，你可要按時開門啊。我叮囑他一句，想離開這間充滿著方便麵調料包味道的房間。房間不但有調料包的味道，還有臭襪子的味道。

我低頭看了一眼劉曉光，他的左腳上套著一隻黑色的短襪，右腳上穿了一隻帶紅色花紋的高筒襪子。兩隻襪子就像是戰場上臨時抓來的勞工一樣，過著搭伙的日子。

其實不用修那玩意兒，我女朋友不在，我不開伙。外面那麼多吃的，開伙多煩。我身後的劉曉光來了這麼不鹹不淡的一句。（一二）

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