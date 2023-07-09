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紅牆咖啡吧（九）

顧艷

這次我點了黑咖啡，等待的時候，忽然遠遠地看見常虹和一個男人在一起。仔細一看，那個男人我認識。他是廣東人，來美國十多年了，先前憑著三寸不爛之舌，幹過DJ這一行。

有一次，他在電台採訪我，還和我在郵件裡聊過天。至今，我都記得他對DJ這個工作的抱怨。說自己一個人，對著麥克風自言自語像個傻子。他離開電台後，我就不知道他的去向了。現在他和常虹在一起，莫非他贏得了常虹的芳心？

我喝著咖啡，心裡思索著把俞小蘭的故事寫成小說。這時，常虹和那個男人來到我面前。常虹道：「李莉姊，你也在啊！來，認識一下，這是我新交的男朋友孫松。」

孫松顯然已經把我忘記了。他對我說：「幸會、幸會！」

我說：「你貴人多忘事。我是李莉，你曾經採訪過我。」

他一拍腦袋說：「我想起來了。」

後來，常虹告訴我，孫松在一家公立初中任教，工作比較穩定，還有寒暑假。一個人待久了，她很想有個家庭。前些天，在紅牆咖啡吧，她與孫松不期而遇，一見鍾情。

在紅牆咖啡吧裡，遇上浪漫愛情，實在是件幸運的事。我忽然有些失落，覺得自己孤孤單單的。俞小蘭回國了，常虹有了男朋友，不知道章晶晶怎麼樣了？

半夜三更的，我忽然按捺不住地給章晶晶打電話。電話裡，一個男人的聲音：「你找誰？」我嚇了一跳，以為打錯了。

擱下電話，過一會兒，我又打過去。這次是章晶晶接的：「嗨，我在佛羅里達度假，過幾天回來。」隨後，她給我發了一個短信：「我不能把青春浪費，找了個男朋友，出來玩兒啦！」

章晶晶雖然沒有結過婚，但她身邊從來不缺男朋友。（九）

咖啡

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