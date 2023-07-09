我看見爸爸、媽媽都紅腫著眼睛，坐在我的床頭，使勁拉著我的手。穿著白大褂的羅校醫，也站在一旁。她說：「不要緊了。就是感冒淋了一身雨，又摔了一跤。小涵身體底子好，休息幾天，就會好起來。」

過了幾天，爸爸用自行車帶著我，送我去上學。

我坐在自行車的後座上，沉默著，仰著頭，望著藍藍的天空，上面浮著一朵白雲，就像一隻大船，慢慢向天邊飄移過去。小灰，親愛的小灰，你現在就在船上嗎？你看到我了嗎？

「平時愛說話的小涵，今天怎麼不吭氣了？告訴爸爸，你在想什麼？」爸爸一邊騎車、一邊問我。

爸爸這話傷了我的心。我垂下頭，眼淚卻止不住地流了下來。

「小涵，別恨爸爸。爸爸也是沒有辦法，你長大後就會明白了。記著，我們是男子漢，打碎了牙齒也要和血吞！」

「男子漢就不能哭嗎？」自從上了自行車，我才說第一句話。

「不能哭。你將來的路還長著呢，溝溝坎坎還多著呢。過去的事情都過去了，沒什麼意思了，你就忘了吧。要多想想將來的事。」爸爸扭過頭來，懇切地對我說。

我又沉默了。過去的事情，譬如那舔著我的手掌心的溫熱的小舌頭、譬如那耷拉下來的兩隻小耳朵、譬如那仰仰地望著我的黑眼睛、譬如那搖曳的帶著一點點白色的小尾巴、譬如那水中的嬉戲、譬如那不捨的眼神、譬如那大雨中的狂跑……一切都算過去了嗎？我將來都會忘了嗎？

「到了。」爸爸停了下來。我趁爸爸不注意，低頭擦乾淨眼淚。

「爸爸再見！」我抬起頭向教室走去。

是的，我是個男子漢，男子漢就不能哭。（全文完）