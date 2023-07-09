太陽臉／圖

那美國人是個退伍軍人，退役後當了水道工人，年收入二十多萬，有房有車，讓書香的同事衣食無憂，天天都在朋友圈曬美好人生，什麼出海釣魚、什麼後院燒烤。

書香心想，我長得比她漂亮，英文呢，也比她好幾根毫毛，我也可以嫁到美國去！離開這討厭的是非之地。書香很快給婚戀公司繳了一筆錢，有志者，事竟成，第二年春節，書香就坐上了越洋的大飛機。眾親友都認定，這是她最好的結局。

書香的未婚夫傑夫，比她大十五歲，在A州的M城郊外有自己的農場。在書香的想像中，是那種特氣派、特現代的高科技農場，高速公路環繞，集裝箱貨車川流不息。她沒有想到美國的農村是如此原生態，柏油老路坑坑窪窪，車窗外是一片一片的紅薯、玉米、花生地。

她用翻譯器問傑夫：你家裡有牛奶製品加工廠嗎？

傑夫用翻譯器回答書香：我沒有，我叔叔家才有。

書香到了才知道，她的未婚夫是個底層農民，跟豪氣瀟灑的大農場主隔著幾條街的距離。對於書香，既然都來了，還能怎麼跳？傑夫的莊稼地雖然是機械化耕作，但各種繁瑣的勞動也要人去完成，餵雞餵羊、採草莓、開拖拉機、搜集馬糞、給葡萄樹搭架子……

M城是一座五十萬人口的中等城市，比不上書香家鄉的高樓如林、車流如河。但這些年隨著移民增多，華人 社區也在蓬勃發展。華人辦的教堂、學校、酒樓，可謂是四處開花。書香去M城還有個目的，解決腸胃對中餐迫不及待的饑荒。

夏雁是書香在M城認識的第一位華人。二十多年前，夏雁留學美國，研究生畢業後，在一家食品公司從事數據分析。後來公司效益不好，她被裁了員，乾脆開了一家麵館。為什麼開麵館？因為麵館簡單，反正夏雁又沒生活的壓力，做點事情算是個寄託。

麵館沒有普通中餐館的複雜繁瑣，什麼採購進貨、廚房備料：蔬菜、水果、豆製品、雞肉、牛肉、海鮮……還有聘人，廚師和招待員，這類工作流動性大，人員總是不穩定。開麵館就簡單多了，主要材料就是麵，成本極低，程序又簡單。

麵館裡來來往往大都是華人。夏雁的先生是美國人，跟傑夫還是表兄弟。感恩節時，夏雁和書香在家庭聚會上相識，都是華人，又是婆家親戚，自然就走近了。自那以後，書香有事無事都編得出藉口去夏雁的麵館。

「慢點吃、慢點吃，這盤蝦仁菜心和雞絲拌麵全是你的。」夏雁對書香笑道：「怎麼樣，跟老公的日子過得還行吧？」

書香搖頭擺腦說：「這奇葩日子總得過嘛，上次我們吵架，用翻譯器也解決不了，還是靠你的人工翻譯，我才知道他受不了麻油的氣味。他不喜歡中國菜，說中國菜有一股子怪味。我用心燒出的香酥鴨，他說美國人不吃鴨子，我做的麻辣魚，他嫌魚裡面有骨頭，他只愛吃美國大塊大塊的死魚肉。你說這農民太刁鑽，視野又狹隘，為了家庭和睦，我在家裡不燒中餐。」

夏雁笑道：「你聰明能幹，可以幹一番事業。」

書香說：「後院那麼一大片森林，搞一個木材加工廠，把材料賣到中國去。」

夏雁說：「你那後院就是一寶地，野靈芝長了一大片。鼓搗鼓搗你老公，靈芝在中國可貴了。」

書香說：「我的英文什麼級別？遇到問題，都用翻譯軟件幫忙。」

夏雁安慰她：「時間長了就懂了，我剛來美國時聽美國人講話，也是一頭霧水。」

書香說：「我哪能跟你比，你在國內都是讀了一車書的人。」

夏雁有個好友名叫惋心，惋心說過：「如果還在國內，我的生活圈子怎麼可能跟書香有交集？」惋心認為自己在美國留過學，老公也是有地位的人，跟書香絕對不是一個層次。倒是夏雁看得開，「無論你國內的身分多高貴，只要是同胞，彼此有了認同感，到了美國一律平起平坐。」

書香精明能幹，擅長烹飪，夏雁想著讓她到店裡幫忙。但是兩家的距離差不多一小時的車程，再說書香的老公沒有支持的心，他希望書香待在身邊，隨時使喚，當他的勞力資源。

夏雁只能一個人全盤搞定，半年後規模就大了。她招了兩三個小工幫忙。但是製作小麵佐料：過了油的辣椒和花椒、碎花生和芝麻醬、薑蒜水的比例……由她一人獨立完成。書香明白，那是夏雁的鎮店之寶，她可不想讓徒兒隨便偷去。但是書香是個烹飪高手，凡是家常菜，只要吃上幾口，基本能把那道菜還原出來。

夏雁一邊忙事業、一邊呼朋喚友，沒多久就建了個微信 群，她是群主。書香想起從前自己也當過群主，荒唐無聊的「太平間公主」，不提也罷。夏雁在當地華人圈也算個扛旗幟的領導，隊伍一天天壯大起來，集合的地點就在她的麵館。

麵館附近有個天鵝湖，湖邊長著鬱鬱蔥蔥的竹子。眼看著春暖花開了，夏雁組織大家去湖邊挖竹筍，又採了幾大包野蔥和野韭菜，準備回來一起動手包餃子 。往常的任何活動，都少不了書香活蹦亂跳的身影，但這些日子奇了、怪了，好幾次沒看見書香現身，到底出現了什麼敵情？（三）