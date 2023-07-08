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貨幣轉換出包？加州夫婦在哥斯大黎加搭Uber被收近3萬

布林肯、葉倫接連訪北京 中學者解讀：效用可疑的對話

12B03租客（一一）

紅山玉

我卸下那塊裂縫的玻璃，放在劉曉光的電腦桌子上。我將他桌子上堆放著的四個泡麵空盒推向一邊，不知道哪一個盒子釋放出臭雞蛋的味道，不知道他這是放了幾天的垃圾了。我記得昨天來的時候是三個，這一宿就增加了一個，還有那個麥當勞的外賣。不管怎樣玩遊戲，這個叫劉曉光的男孩子好像一頓飯都沒耽誤的樣子。

一束陽光透過窗戶曬進來，正好曬在玻璃上，玻璃反射著溫暖的春日之光，這該是多好的一個艷陽天啊！樓下傳來一群跑步人的腳步聲，一聽就是年輕人的腳步。室內傳來那隻蒼蠅的歌唱和劉曉光均勻的呼嚕聲。

外面和此時的12B03就是兩個沒有平行交叉點的世界，一個積極向上、一個頹廢糜爛如泥。遙遠的海那邊，這個孩子的父母一定會認為嬌兒正坐在電腦前，聽著教授講網課。打死他們，，他們也不會相信此刻一隻肥胖的蒼蠅正舔著自己兒子的涎水，還被兒子當作女朋友溫柔的手。

真是悲哀。我讀出了琳達夫人的表情，那表情裡有同情、有嘲笑，更多的是看不起。琳達夫人說過，她想把孩子弄過來讀書，可惜沒有足夠的錢。

阿米勾（朋友），我需要賺足夠的地耐熱（錢）。琳達夫人幾次跟我聊天的時候，，都提到「錢」這個字。

我將玻璃嵌入到窗戶框裡，找出最長的四個釘子。頭兩個釘子順利地釘進了窗框，我將第三個釘子對準玻璃和窗框的角落處，那裡最薄弱，需要安裝一個結實的釘子。

我站的位置讓我用右手釘釘子非常不得勁，我將錘子交到左手上，抬手砸下去。只聽見「啪」的一聲響，我的錘子恰好砸在玻璃上。（一一）

肥胖 麥當勞 雞蛋

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