可事實，就是這樣。

大家都知道警車是抓壞人的，消防車是滅火災的。在本地的高層公寓樓，除了框架是磚頭外，內部結構基本是木材。一有風吹草動（譬如煙霧警報器響了，或者哪裡著火冒煙了），消防車就伴著嚇人的叫聲，飛馳而來。

俞小蘭應和道：「這裡就是這樣。不少在市區上班的白領，喜歡搬到附近郊區去。郊區雖然安靜，但進入市區那段路，常常堵得水洩不通。因此，住市區和郊區都有利有弊。幾十年來，我就喜歡住在唐人街華福樓公寓裡。」

我很想問俞小蘭的近況，但到了嘴邊的話，還是吞了回去。也許她敏感地意識到我幾次欲言又止，乾脆敞開心肺，把憋在心裡多年的悲傷，一股腦如洪水 般傾瀉了出來。她最後淚光閃爍地說：「人死不能復生，人生有太多意外，無論如何，活著就要好好過日子。」

我們一起離開紅牆咖啡 吧，我一直把她送到公交車站。她告訴我，她已買好回國機票，決定回哈爾濱定居了。我有些驚訝。她說：「『少小離家老大回』，落葉歸根嘛！」

「希望你能適應國內的生活。」我說。

那天，我回家做了麻辣燙，吃得滿嘴麻辣辣的，味道好極了。在美國這麼些年來，我還是喜歡吃中餐。薯條、雞塊和漢堡，看了就想吐。麻辣燙吃完，我就不想幹活兒，一個人無聊，又來到紅牆咖啡吧看風景了。

晚上的顧客明顯比白天多，各種族裔都有，但大家彬彬有禮，說話輕輕的。這倒並不是有多少修養，而是什麼環境，就有什麼舉止動態。我來了無數次，從沒有看見發生爭論的，或者高聲喧嘩的。（八）