「來來來，二姊、姊夫，讓小孩自己去玩，不用理他們。我們坐下來，一醉方休。姊夫，你來嘗嘗這肉。」

二姨父夾了一筷子，說：「妹夫，你這狗肉真不錯，比在地質隊食堂做的都要好。」

狗肉！小灰呢？小灰怎麼不見了？

我拉著媽媽，走到外屋，急切地問：「小灰去哪裡了？牠今天回來了沒有？」

媽媽不敢看我的眼睛，她吞吞吐吐地說：「小灰？今天好像沒怎麼看見牠。對了，你今天早上就感冒了，又淋了雨，快去床上躺下，睡一覺就會好的。」

「不！我要去找小灰！」我掙脫媽媽的手，發瘋似地衝出家門。

「小灰！小灰！」沿著上學的道路，我一邊跑、一邊大聲喊叫著。

雨越下越大，像鞭子一樣抽打著我。雨水澆在我的頭上、臉上，我感覺身體涼颼颼的，眼睛裡只看見一片白茫茫的水霧，而周圍卻在旋轉，在旋轉著。小灰，我的夥伴，你又在哪裡啊？

我跑到土台小操場邊緣，小灰最愛在那裡玩。土台的陡坡下面，有幾個野兔窩，小灰常在那裡逗野兔玩。對，小灰，你一定在那裡看野兔。小灰，你快回來吧！我的心裡不停呼喚著。

在雨霧中，我一腳踏空，從土台邊摔了下去。頓時，我覺得一陣昏厥，就什麼都不知道了。

遠遠的、遠遠的，我看見一隻小狗向我跑來，越來越近了。那是我的小灰！我剛伸手要去拉牠，牠一轉身，就不見了。我想去追，可是腳怎麼也動不了；我想喊，可嘴就是張不開。我心裡好著急啊！「呀！」我用盡渾身力氣一跳，拚命一蹬，終於睜開了眼睛。

「好了、好了，醒過來了！」那是爸爸欣慰的聲音。（五）