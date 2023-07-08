太陽臉／圖

「你事業再成功，也改不了你身子牙籤的現實。多練練虎臥撐，哪天頭頂一片綠光，還當是春意盎然、風光絕妙。」

書香此話一出，群裡退了一大半的人，她於是表揚留在群裡的都是身體強壯、靈魂勇敢的好男人。

書香後來又建了一個群，這一次她沒有喝醉，但她預感一件大事將要發生。她分析排除後，把四個嫌疑人拉進群裡，坦白誠懇地告訴他們：「我懷孕了，肯定是你們四個中的一個，因為上個月只有跟你們四個沒有用套。請AA支付人流費用，一共一千元，每人二百五。」

「憑什麼要當二百五？又不是我搞的。」一個男人喊冤。

「一共才一千，價格還算親民，AA也算公平，我付了。」一個男人乾脆豪爽。

「AA制的打胎費，此事曠古未聞。」喊冤男人繼續抱怨。

「付了吧，如果孩子生下來，就是一輩子的糾纏。至少有四分之一的風險，讓你心驚肉跳大半年。」豪爽男人在群裡勸喊冤男人。

豪爽男人的微信 名叫詩華，詩華是在跟女友吵架後，極度苦悶，去酒吧放鬆，認識了書香，然後有了一夜情。一夜荒唐之後，他就後悔了，但他已跟書香加了微信。好在書香從不纏人，他就當微信裡多了個頭像。詩華後來又私下給書香打了一千塊，勸她以後要愛惜自己、保護自己，未來才有幸福的人生。書香聽了一陣感動，話不在多，人心最暖，沒有哪個人這般愛護過她。

書香最後去醫院查了，根本沒有懷孕。她把一千塊退給了詩華，告訴他：「你是一個好男人，我會記住你的！我要開始新生活。」

新生活沒有擁抱書香。她曾經把人生當成一場場遊戲，自以為玩得隨心所欲、瀟灑自在，追求所謂的靈魂自由。但是自由透了支，會付出可怕的代價。親朋好友聚會，書香看見一群人手舞足蹈，在那裡高聲談笑，激動得像喝了雞血，而她一過去就悄無聲息了。

還有一次，她和大姨媽的女兒薇薇去參加小姨媽女兒丹丹的婚禮。眾人認定大姨媽是個有福的女人，夫妻恩愛、兒女雙全、家庭美滿，丹丹請大姨媽為自己鋪新床。書香只是好奇新被子上的一對龍鳳，用手摸了兩下，居然嚇得丹丹花容失色，像是見了鬼似地尖叫道：「你不要碰，不要碰！」

書香懂了，大家都當她是個不祥的女人，走到哪裡都有詭異的表情和飛舞的舌頭。可是她能往哪兒走呢？她對著鏡子看自己，皮膚細白溫潤，眉目之間山清水秀，但是年齡擺在那裡，她已經耗不起折騰了。過了三十生日的她，累了、疲了，她需要一些立足世間的尊嚴和面子。

「如果想好好過日子，我可以給你當紅娘。」大姨媽對書香語重心長。

書香終於出嫁了！嫁給遠郊煤礦公司的一個技術員。男人離過婚，他所在的公司離城區要一個小時的車程。大姨媽的意思很清楚，那地方雖然偏遠，但是沒人知道書香花花綠綠的傳奇，正好可以將過去一筆抹掉，從頭開始。婚後男人待她溫柔體貼，她也在努力做個賢妻，專研烹飪，燒一手好菜，最擅長香酥鴨子和麻辣魚排。半年後丈夫下礦井，當天瓦斯爆炸。

書香傷心了一年，又嫁了。第二個丈夫是第一個丈夫的表弟，他認定書香是個賢慧女人，他喜歡吃她做的香酥鴨子。他在工廠當銷售經理，兩人剛領了結婚證，他跟三個同事駕車去省城開交易會，途中跟一貨車相撞，一車的人都沒大事，但是他送到醫院就沒了呼吸。書香再不敢嫁人，後來跟一個喪偶多年的足球 教練同居。教練身強力壯，可是兩年後卻得了肺癌，查出來已是晚期。

連著剋死三個男人，書香從此聲名遠揚，比年輕時的風流浪蕩更有名。小姨媽六十歲生日宴席上，書香看見丹丹和一個親戚竊竊私語著什麼。空氣裡飄蕩著破碎的、凌亂的、似有非有的聲音，一句「白虎女人」倒是清晰地落在書香的耳邊，石頭一般壓痛了她的胸口。

鬱悶至極的書香找到了算命先生，算命先生有板有眼告訴她：「你情路顛簸、婚姻多變，你的八字裡有驛馬星，年柱和月柱都帶傷官。你如果嫁到很遠的地方，命運會改變。」

書香問：「要多遠呢？」

算命先生半閉眼睛，掐指一算：「最好飄洋過海。」

「飄洋過海就有幸福人生？」

「幸福人生不敢保證，你下巴太尖，剋夫，不是婚姻的好面相。你若是肯花三千塊錢，我可以幫你化解。」

「我已經給你五百了，還要三千才能化解嗎？」

算命先生搖頭晃腦，呵呵一笑：「你的流年命局需要討價還價嗎？」

書香覺得太貴，放棄了。她只能安慰自己：若是花錢就能改命，那算命的可以控製宇宙，他肯定是個騙人錢財的傢伙。但是書香認定飄洋過海可以改變命局，她有意無意開始為自己尋找遠方。

書香婚姻顛簸，職場也顛簸，換過不少工作。後來去了外資商場，在一高檔化妝品櫃檯賣香水。她有個同事，初中文化、模樣平平，但憑著手機 裡的翻譯軟件，搞定了一個美國人，半年工夫就過太平洋了。（二）