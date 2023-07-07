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男子搭法航座位狂飄屎臭味 追問真相後竟是人血+排泄物

12B03租客（一○）

紅山玉

這兩聲響震得我耳朵嗡嗡響，我回頭看看地上躺著的劉曉光，他只是翻了個身子，又打上呼嚕了。鬼知道有床他為什麼卻睡到了地板上。

窗框是釘合到一起了，可是我發現窗戶上的一扇玻璃出現了裂痕，昨天來的時候明明好好的。我抬起頭看窗外，昨天在外面晾衣繩上掛著的兩件衣服不見了。一件穿在劉曉光身上、一件搭在了他電腦椅子上，保不齊是他弄壞的玻璃？

還得給換塊玻璃，我必須得下樓到我的工具房拿一塊玻璃。好在幾個月前進了一批玻璃，還剩下幾塊沒用，我不必提醒哈德先生重新購貨。

琳達夫人，你先在這裡等我，我去去就來。我叫上她進到臥室，看看那塊裂縫的玻璃窗，好讓她明白我要幹什麼。

兩部電梯都被占著。阿蘭用了一部電梯，正給一戶新來的人家搬家專用。另一部肯定是有人上上下下。我打開應急通道，我決定走下樓梯。我經常用這種方式，強迫自己多走、多運動。

總算有一部電梯空了下來。我拿著玻璃和捲尺從12B電梯口走出來的時候，迎面碰上了阿蘭。

需要幫忙嗎？他問我。

不用、不用，我可以的。阿蘭以前跟我抱怨過，說你看、你看，這些東方來的孩子，怎麼一個個這樣？我總覺得阿蘭骨子裡有種我不喜歡的東西，但是還不能上升到種族歧視的那個程度。

阿蘭進了電梯，我不知道他要去哪裡，至少他不會在12B這層停留了，這就好辦。讓琳達夫人看見劉曉光的樣子我不擔心，琳達夫人是季節工，她也沒有移民身分。到了淡季，她還是得回到墨西哥。（一○）

種族歧視 墨西哥 移民

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