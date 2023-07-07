她對我說：「李莉，我把老照片又拿來一疊，你還有沒有興趣了？」

「有、有、有，我很喜歡您的老照片。」我有些受寵若驚。

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這疊老照片內容豐富，都說女兒像爹，安娜簡直就是女版托尼。那眉眼、那眼神，還有那臉上淡淡的憂鬱，都像極了托尼。如果常虹不告訴我俞小蘭的家事，我會讚美安娜幾句。現在我知道她不在了，讚美只能引起俞小蘭的悲傷，我就緘口不言了。

看完老照片後，我心情格外沉重。美好的家庭，最怕突如其來的災難。但災難無法預料，就像轟然倒塌的大廈，瞬間毀於一旦。然而，人的生命怎麼能和大廈比呢？大廈毀滅了可以再造，一個生命消失了，就永遠無法彌補。人死不能復活，特別是親人的離去，那該是多麼的椎心刺痛啊！

大約有十多分鐘，我一言不發，彷彿心事重重。俞小蘭關切地說：「你今天怎麼了，身體不好嗎？要不我帶你去看醫生？」

我連連搖頭：「沒事、沒事，只是有些難受。」

「啥事情難受呢？女人要學會拿得起、放得下，不然你就沒法正常生活和工作。當然，最重要的是，即使天塌下來，也要自己頂著。自己才是自己的救世主，別人誰也幫不了你。尤其，這異國他鄉，到處充滿生機，也到處都是陷阱。」俞小蘭語重心長地對我說。

我「嗯」一聲，就把話題回到了先前討論過的城市噪音上。我告訴她，前兩天我開車時，車後一輛消防車響徹雲霄的呼叫，讓我立即靠邊停車。接著再開不久，一輛「嗚啦啦」響的警車，又讓我靠邊停車。就這樣，我一路靠邊停車十多次，說出去都讓人難以置信。（七）