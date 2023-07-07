「你快回來！二姨今天要來，你可別淋雨生病了！」媽媽在後面喊。

我和小灰才不管呢。天上下的是小雨，我們男子漢，還會怕這點小雨嗎？

小灰一直跟著我。在三中門口，我讓牠回去。牠在門口蹲了一會，又小跑著過來了

「小灰，你今天怎麼了？快回家去吧。」我一邊在前面快走著，一邊對小灰說。

小灰卻抬著頭，仰仰地看著我，就像牠第一次見到我的時候那樣。牠緊緊地跟著我，就是不走。

一會，我們就來到學校門口了。我蹲了下來，抱著小灰，親了親牠的額頭。小灰也伸出舌頭，不停地舔著我的手，就像第一次見到我時那樣。

「小灰，你必須回去了。，你不能進我的學校。你認識回家的路，就快點回家去，啊，，乖小灰！」

在教室門口，我回頭望去。小灰還站在那裡，呆呆地看著我。一陣大風吹了過來，把小灰身上的絨毛微微吹動了起來。我揮了揮手，小灰終於轉過身，慢慢地離開了。

7

今天的雨越下越大，一點也沒有停下來的意思。我和剛剛用書包頂著頭，一路小跑，跑回了四宿舍。大雨把我渾身都淋濕透了。

「哎呀，看你淋這一身！感冒有沒有好點？叫你別去上學，你就這麼倔。」媽媽嘮叨著，讓我換下了濕衣服。

「你看看誰來了？還記得二姨嗎？」換好衣服，媽媽拉著我進了裡屋。裡屋裡的圓餐桌上擺著幾大盆菜，開著兩瓶酒。一個溫和的中年婦女和一個高大的中年男子坐在餐桌前，爸爸正在陪著他們。

「是小涵啊。幾年沒見，長這麼高了。還認識我們嗎？」二姨過來拉著我的手，親切地問我。

我也親熱地叫了一聲：「二姨、二姨父，我記得你們呢！」（四）