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借用手機安裝APP竟遭轉帳 華人失金500元

李玟身價估1.28億美元 與夫膝下無子遺產傳留「這3人」

12B03租客（九）

紅山玉

他還不醒。

他一定是又玩了一個通宵，然後又喝了頓酒。這個欠收拾的孩子！我心裡狠狠地罵了一句。我甚至想擂他一拳，或者踢他一腳。可是這裡是加拿大，沒辦法。有你這樣來花錢留學的嗎？你理解你爹娘的辛苦嗎？就是你家是大款，那錢也不是大風吹來的，是不是？

其實我知道，他這是喝醉了酒在深睡狀態中， 我決定不喊他了。我直接朝窗戶邊走去。

桌子上的電腦還開著。《三國演義》的動畫遊戲已經到了趙雲大戰長坂坡。趙雲揮舞著長槍，為保衛甘夫人和劉禪，正和曹軍大戰著。電腦的音響沒有開，有一個漂亮的三星耳機在電腦屏幕上掛著。

我特意看了一眼他電腦屏幕上開著的頁面，這次「王者榮耀」的頁面還在，還多了另外一個如今最暢銷的遊戲「我的世界」。看來這個年輕人在遊戲方面，的確走在了前列。我聽兒子講過，年輕人都在玩「我的世界」，不過我知道兒子沒有玩，兒子哪來的時間玩呢？他那些做不完的實驗。這個叫劉曉光的孩子的世界在哪呢？

相對劉曉光的父親，我是幸運的，我不需要為我的兒子操心。可眼前這個娃，是跟我兒子一樣年紀的娃啊！不管他？我無法說服我自己不管他。我決定用我手裡的鉗子和扳手，還有射釘槍的協奏曲，喚醒這個沉睡的心靈，儘管這聽起來不厚道。

我沒有忘了琳達夫人，我對她說：你進廚房吧，那裡隔音。怕她聽不懂，我用手在耳朵旁比劃了一下。琳達夫人看懂了我的手語，她從門口退出去，進了廚房。

「砰砰」兩聲響，我釘了兩顆螺旋釘子，那快散架的窗框牢牢地結合在一起。（九）

加拿大 三星

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