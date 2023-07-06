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借用手機安裝APP竟遭轉帳 華人失金500元

李玟身價估1.28億美元 與夫膝下無子遺產傳留「這3人」

紅牆咖啡吧（六）

顧艷

的確，和照片上俞小蘭的丈夫托尼有點像。不過我是外國人，看洋人都是一個臉，不能魯莽地去問他。況且，我正在寫一部偵探小說，需要注意力集中，就沒再理他了。

我不理他，自然他就不再多話。他管自己喝咖啡、看手機，等我再一次抬起頭來，他已經走了。我回到家裡，忽然想起俞小蘭給我看了那麼多照片，惟獨沒有後來的他們。

後來，她與托尼怎麼樣了呢？

托尼在哪裡？

我按捺不住地打電話給章晶晶，想她快人快語的，一定知道她師傅俞小蘭的近況。然而，章晶晶對她師傅的近況閉口不談，我就不好意思問了。

倒是常虹，悄悄告訴我：「前些年，車禍死了，連同他們剛剛考取柯蒂斯音樂學院的十八歲女兒安娜。」我一時不知說什麼好，難道是托尼前妻，以同樣的方式把他叫回去了嗎？

我終於等到了「下周一」，我和俞小蘭約在紅牆咖啡吧見面的日子。我不知道，這次她拿什麼照片給我看。也許是與生俱來的演員氣質，在她的臉上，根本找不到憂鬱。

我們說好下午一點，但我提早一小時就過去了。我坐在靠窗的位置，一邊喝卡布奇諾，一邊望著窗外。蕭邦的〈離別圓舞曲〉，纏綿幽怨地迴蕩在紅牆咖啡吧裡。

一會兒，俞小蘭非常準時來了。她滿面微笑，一股很開心的樣子，讓我覺得她的憂傷都藏心底了。

「嗨，你等好久了吧？」她脫掉外套，裡面穿了一件大紅毛衣，看上去年輕漂亮。

我說：「你穿紅色真好看！」

「是嗎？」她說。

從常虹那裡，知道俞小蘭的一些事後，我都不好意思再向她要照片看了。倒是她，一如既往地慷慨熱情。（六）

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