最後的神木（全文完）

「我那時真的覺得超不爽的。不過我在妳濕氣很重的房間看到那個包包啊，我才知道，真正讓我感覺彆扭的，不是我看不起妳們的生活方式，而是我根本沒有能力過妳那種生活。」

在櫥櫃底層的收納盒，林晴翻出了那顆人生中第一個LV包。她拿著包包放到餐桌上，拉開椅子，久違地想用手寫一封信，給好久沒見的何先生。最後一次聽到消息，是FTX出事時。群組裡說他投了很多在裡面。雖然這個程度的金融人，應該不至於這點狀況就出什麼事，但還是無可避免地，林晴想到了自己的爸爸。

信寫完後，林晴裝入純白的信封，放進LV包包中。她想找一間比較遠的郵局把信寄出，走八十號公路一直往東的話，時間應該還來得及去賓州 。窗外陽光和煦，是個適合兜風的日子。她找了一條喜愛的絲巾圍上，坐電梯到了地下的車庫。開鎖的聲音和車前燈一起閃了兩下。

車子的門有點老舊，六角鎖勾住B柱裡固定扣時，有一個好像要掉下去的聲音。扣好安全帶，她把車子開到車道口，等待鐵門的升起。陽光隨著鐵門的高度，緩緩灑進陰暗的地下車庫。

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……

親愛的何先生，以上就是我想說的關於我爸爸的事情。那把手槍和最後的一發子彈，我在出國前，把它們放到過去我們一起工作過那間銀行的保管箱了。鑰匙隨信附上，密碼則是我的員工編號，希望你還記得。你收到信時，應該到了續租的時間。如果不想要這把槍，你可以幫我續租。再次為突然打擾抱歉，另外，如果你和佳蓉還有聯絡，請代我向她問好。

祝 像星巴克 的美人魚那樣游泳

林晴 （全文完）