薛慧瑩／圖

「江老師，你家有了這條狗，估計小偷都不敢再來了。」鄰居開玩笑說。

夏天到了。我帶著小武子、弟弟，跑到校辦工廠後面的一片田野，在靠近環城路的邊上，有一條長長的水渠，連著護城河的兩段。我們穿著短褲跳下水渠，撲騰撲騰地在水裡嬉玩起來。小灰站在岸邊，急得「嗚嗚嗚」直叫。

「小灰，你也下來！」我在水裡探出腦袋，對小灰大聲喊。

小灰猶猶豫豫的。牠用前爪探了探水，慢慢地走了下來。牠好像天生就會游泳，把腦袋抬著，兩隻前爪一划一划的，游到了我們身邊。

「小灰真勇敢！」我們都說。

上了岸，我們剛套上衣服，小灰身體一抖，濺了我們一身水。我們都哈哈大笑起來。

轉眼新學期到了，爸爸帶著我，到學校裡註冊。第二天早上，我終於背上了小書包，和哥哥一起去上學了，我也要成為一個小學生了！小灰緊跟著，也想跟我們一起去上學。我蹲下來，抱了抱牠，指了指家的方向。

「小灰，我們要去上學了，你可不能跟著。你回家去，和弟弟玩。放學了，我們再帶你跑步。」

小灰長大了好多，成了一條半大的狗。牠兩隻耳朵不再耷拉，而是尖尖地豎立著，跑起來也快多了。小灰就在三中門口，看著我和哥哥走遠。走了好一會，我們扭頭一看，小灰居然還蹲在那裡看著我們。我們揮手讓牠回去，牠才站起來，低著頭，慢慢地走了。

5

放學回到家中，一推開門，就發現氣氛不對。弟弟三元在傷心地哭著，哥哥在一旁安慰著他。爸爸拿著一把掃帚，氣沖沖地要打小灰，媽媽死命拉住他。小灰耷拉著頭，躲在媽媽身後，看見我回來了，就一溜煙跑到我後面躲了起來。

爸爸指著小灰，生氣地說：「你這個不懂事的畜生！招惹誰不好，卻要去招惹葉老師家的公雞。葉老師家的公雞，你招惹得起嗎？你別拉著我，我一定要給這個畜生幾下，讓牠下次吸取教訓！」爸爸扭過頭，對媽媽吼道。

媽媽哭著說：「你也不能太責怪小灰了呀。牠也是為了保護三元，葉老師的大公雞要啄三元，小灰才咬公雞的。」

哥哥悄悄走到我身邊，貼著耳朵說：「三元下午蹲在門口看螞蟻，葉老師家的大公雞突然跳了上來，要啄三元的腦袋。小灰聽到三元哭，就從家裡衝了出去，咬住公雞的翅膀不放。直到大人來了，才鬆了口。葉老師家的大公雞翅膀受傷了，他兒子正在找葉老師回來。」

正在這時，葉老師陰沉著臉，走進了家門。

「江老師，今天下午的事你都知道了吧？我家養了三年的大公雞，平時都好好的，今天卻被你家的狗咬了，受了重傷！你說該怎麼辦？」

「葉老師，我正要登門道歉。實在對不起、實在對不起，你大人不記小人過。我一定賠償！」爸爸討好地回答，忙不迭掏出五塊錢，遞給了葉老師。

「哼！看你態度不錯，這次就算了！」葉老師接過錢，「下次要是再發生這樣的事，我可就不客氣了！」

我抬起頭，對葉老師不服氣地說：「小灰是保護弟弟才咬公雞的。這公雞常常啄小孩子，剛剛就被牠啄過。」

葉老師生氣了，他指著我，對爸爸吼道：「你看看你兒子，你看看你的狗！也不看看自己的身分！要是我，一巴掌早就打過去了！沒家教的東西！」

葉老師氣咻咻地把門一摔，走了。門外傳來他大聲說話的聲音：「地主階級的狗崽子，居然敢養狗，故意咬紅五類的雞！要是早幾年，看老子不弄死你們！」

爸爸氣得臉色煞白，渾身發抖。他突然衝到我面前，給了我一巴掌。

「叫你多嘴！叫你養狗！」他吼道。

6

遠在浙江做地質探勘工作的二姨、二姨父要回來探親了。這幾天，媽媽和爸爸總是商量著怎樣接待二姨。

「這個月的肉票都用完了。」那天晚上，我們都上床睡覺了，迷迷糊糊中，我聽見爸爸和媽媽小聲說著話。

「二姊好不容易回來一次，我們可要招待好她。」那是媽媽的聲音。

「我知道。二姊也是我的老同學呢。我想了好久，只能這麼辦了……」爸爸的聲音小了下去。

「那孩子會傷心的。」媽媽小聲說。

「沒別的辦法了！」爸爸長嘆了一口氣。「留著，要是再發生上次那樣的事，那怎麼得了？」

爸爸、媽媽又小聲說著什麼。我卻一下子睡死了過去，什麼也聽不到了。

早上起來，我頭昏沉沉的。媽媽摸了一下我的額頭，「哎呀，你感冒了，快躺下吧。外面又在下雨，讓哥哥給你請一天假，你就在家休息一下。」

「不行！」我盡力坐了起來，「我要去學校，今天要大掃除，我還要幫陸老師安排同學呢。」拎著小書包，我連早飯都沒吃，就衝了出去。小灰也緊跟著跑了出來。（三）