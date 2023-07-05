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加州2022年凶殺率下降5% 僅歷史最高點一半

張忠謀：美中競爭高於合作 國安領先下還算全球化？

12B03租客（八）

紅山玉

我決定用鑰匙開門了，反正有琳達夫人陪著我。我們這種行為是嚴格遵照公司規定執行的。如果敲門租客不開，但是我們又必須進入室內，就必須是至少兩個人同時在場。

我開了門，腳底下瞬間發出紙張被踩的聲音。我低頭一看，一張紙是我前天塞進來的黃色通知，另一張是麥當勞的外賣帳單。哦，至少他還活著，我心裡這樣悲哀地想著。點了外賣，不就是還活著嗎？

我和琳達夫人走向劉曉光的臥室，我推門，門卻被什麼東西堵著。我只好用力推開，門開了一條窄縫。隔著縫隙，我看見一條腿。我好不容易擠進了屋子。我低頭看見那個叫劉曉光的年輕人倒在地板上，呼呼大睡。眼鏡還掛在鼻梁上，嘴角流淌著涎水，那隻蒼蠅正在那灘涎水上吸吮，像是吸吮著甘露一樣。

我正看著，就聽見劉曉光說話了：「小美，別撓我，癢。」他這一張嘴說話，我聞到了紅酒的味道。

我望向眼鏡後面的那雙眼睛，那雙眼睛緊緊閉著，明明還是在夢中。好，我知道了，劉曉光的女朋友一定是那個叫小美的人。

琳達夫人留在門口。她站在那裡，側著頭朝屋子裡望去。她也發現了地上睡著的租客。琳達夫人搖了搖頭，接著又嘆口氣。

我想喚醒他。我一會兒要釘釘子，金屬碰撞金屬，一定會發出清脆的響聲，那會嚇著他。

小劉，你醒醒。我輕聲喊他，他仍沒有動靜。

曉光，你醒醒。我聲音放大了一點。他仍然沒有醒來，只是忽然將一條腿伸了出去，差點絆倒我。接著他打了一個嗝，跟著很臭的味道散發出來，那味道裡還有酒氣。

孩子，你醒醒！你醒醒！我的聲音放大了一倍，到了平常我老婆要訓斥我的那種程度。（八）

租客 麥當勞

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