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張忠謀：美中競爭高於合作 國安領先下還算全球化？

紅牆咖啡吧（五）

顧艷

漸漸的，那些洋人們也喜歡上了中國京劇，並且學會了如何欣賞。由此，俞小蘭的名聲越來越大，讓領班阿良引以為傲。

名聲在外的俞小蘭，少不了赤膽忠心的戲迷，請吃請喝、贈穿贈戴，天長日久讓托尼心生妒嫉。於是，他選了個黃道吉日，就在他工作的教堂裡，把婚結了。我在俞小蘭一堆老相片裡，看到了她和托尼的結婚照。俞小蘭穿著中國紅旗袍，脈脈含情，美艷動人。

我看完這疊照片後，俞小蘭說：「啊呀呀，我還有個約會，得先走了。」俞小蘭起身，拎起她的LV包包走了。走到離我不遠處的玻璃門前，她轉過頭來衝我說：「下周一，不見不散。」

「OK，不見不散。」

俞小蘭走了，我一個人坐在咖啡吧喝咖啡，目光四處遛達。雖然還是疫情年頭，但自從接種過兩次疫苗後，不少人都不戴口罩了。我也很久沒戴口罩了，有時真的以為新冠病毒已經被嚇跑了。

這會兒，坐在咖啡吧裡的基本是白人，似乎就我一個亞洲裔。我從包包裡拿出電腦碼字寫小說，由於近視眼度數高，我把字號放得很大。一個剛來的男人坐在我旁邊問：「這是什麼字？」

「中文字。」

「你是中國人？」

「對，是的。」

「我沒去過中國，但看過中國京戲，很棒的戲。我很想去中國，如今這該死的COVID-19，讓我一時去不了。」他有些興奮地說。

「不急、不急，來日方長。」我說。

我就這樣，與他有一搭、沒一搭地聊起來。他告訴我，他叫托米，是法國裔，這讓我大吃一驚。我抬起頭來，仔細觀察他。（五）

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