她抱著就要四歲的狗，快樂地搔著牠的脖子。最近一直在考慮要不要搬家，在家工作兩年多，目前看起來，公司也不打算恢復去辦公室上班，要不就搬到比較不是都會區的地方算了。狗狗跳離她的懷抱，腳步輕巧而規律地跑到房間的角落。

還是乾脆換個工作好了？林晴心裡想著。

剛剛阿坤講到以前大學的時候，明明也不是真的過了很多年，但卻好像很遠了。特別是那時，不知道自己為什麼那麼信仰銀行裡的一切。阿坤講到了他去以前她房間，那個在半山腰工寮事情的時候，她很訝異，原來那時這個人心裡在想這些事情。

「我那時真的快尿出來，不過妳那個工寮那邊霉味真的太重了，我一進去居然尿意就少了一大半。可能是那時剛從日本 回來吧，住得太好，看到台北的租屋狀況，一下子不能接受。所以能夠若無其事地住在那裡，我對妳瞬間敬意暴漲。

「那個地方應該都是我們學校的學生吧，走道上的鞋子完全就是學生會穿的爛鞋。結果在妳的房間，不是有一面牆？那中間掛著一顆LV包。因為我知道妳的習慣，如果是別人給妳的，妳一定拿出來說。但妳什麼都沒說，就代表那是妳覺得很正常，應該是自己買的，因此，我又更尊敬妳了。總之，妳那時大學都在工作，沒來學校，然後每次考試完又去跟老師哭要及格。那種生活，以前我可能有點瞧不起吧，會覺得我那麼認真準備考試，花時間在課業，在妳們眼裡到底算什麼。我印象很深，後來大三時，不是有次期中考時間跟妳們員工訓練時間撞到，妳們幾個那時在保險 的一起去跟老師說，結果還真的延後一周考試。」（一四）