薛慧瑩／圖

「再等幾天，就是立夏了。我們就把茄子、辣椒摘下來，給大家過個好節。」爸爸、媽媽看著這麼多果實，很是高興。

可第二天早上，我和哥哥起來，想給菜澆水，卻發現結成果的茄子、辣椒都不翼而飛了。

「媽媽，茄子、辣椒到哪裡去了？」我大聲喊叫起來。

媽媽出來一看，不禁連連嘆氣：「哪裡去了？還不是小偷偷走了。這些小偷，沒有錢偷，就偷東西。」

一天晚上，雖然院子大門都關好了，可夜深人靜的時候，小偷不知道怎樣想辦法爬了進來。一夜之間，全院子的母雞都被偷走了。第二天早上，院子裡面是一片詛咒、怒罵、嘆息，大家都被這可惡的小偷氣壞了。

過了不久，又有一個小偷白天就想混進院子來，結果被抓住了。這下可好了，幾個膀大腰圓的體育老師，使勁扭住小偷的胳膊，把他綑在小操場的大榕樹下。葉老師掄起一根荊條鞭子，向小偷劈頭蓋臉地抽去。

「大叔，饒了我吧！我以後再也不敢了。」小偷鬼哭狼嚎地哭叫起來。

「叫你偷！叫你們來偷！」葉老師繼續狠狠地抽打著。打著、打著，小偷頭一歪，脖子耷拉了下來。

葉老師拿著鞭子，指著頭垂著的小偷，「你別給我裝死！」回過頭來，他大聲說：「不把小偷打怕了、打服了，他們下次還會來。冶院抓住了小偷，綑在樹上灌冷水，灌死了一個，小偷就再也不敢去了。」說完，他又轉過身去，再用力抽了幾鞭子，才和幾個體育老師一起，把他放了下來，扭住送到公安局去了。

從此之後，果真有段時間，院子裡沒來小偷了。不過過了幾個月，小偷又開始光顧了。

3

小灰來之前，我還養過別的動物，第一次是一隻小烏龜。那一天，我和哥哥在護城河邊玩，我們用竹簸箕在水裡撈著玩。第一次撈了一堆水草上來，第二次卻是一塊小磚頭。

「又是空的！」哥哥沮喪地說，他正要把小磚頭倒回河裡，「小磚頭」突然動了起來。我連忙一把攥住。一看，原來是隻可愛的小烏龜，正躺在我手掌上，頭和腳卻都縮進了殼裡，一動也不動。

我們高興地把小烏龜帶回家裡，養在一個臉盆裡，每天餵牠一點水草、蟲子。小烏龜漸漸長大了，臉盆都有些放不下了。

「還是應該把牠放回河裡去吧，那裡才是牠的家。」爸爸建議道。

我和哥哥雖然捨不得，還是聽話把烏龜帶到護城河邊。「小烏龜啊小烏龜，你回家去吧！以後要記得來看我們。」

有一年秋天，爸爸不知道從哪裡帶回家兩隻白兔。哥哥和我看了，都高興得不得了，就連剛剛會站的弟弟，也爬了過來，指著兔子，嘴裡不停喊：「大哥、小哥，兔兔、兔兔！」

爸爸釘了個木籠子，讓兩隻兔子住在裡面。我和哥哥每天都去大操場旁邊的荒草地裡，割一些藤草葉子回來，餵給兔子吃。冬天到了，草都變得枯黃。我們就爬上護城河邊的柚子樹，摘下依舊碧綠的柚子樹葉，用來餵兔子。兔子呢，整天就不停吃著東西，頭也不抬一下。

有一天，我正要餵兔子，卻發現籠子裡有一隻像小老鼠一樣的東西，一動也不動。

「媽媽，籠子裡有老鼠！」我大聲喊。

媽媽過來一看，笑著說：「你這個傻小子。這不是老鼠，是兔子生了個小兔子。」

小兔子？長得光禿禿的，真像一隻老鼠。

小兔子一動不動。兩隻大兔子也不管，還是不停吃著葉子。

過了幾天，我們看見小兔子還是一點都不動，仔細一看，發現小兔子已經死了。小兔子死了不久，爸爸就把大兔子連同籠子，送給別人了。

「養兔子太麻煩了，每天要吃多少東西！」送走了兔子，爸爸如釋重負。

「看這次你們能有幾天新鮮勁頭。」小灰來了後，爸爸、媽媽笑著對我們說。

可這次，還真和以前不一樣了。

4

幾天下來，小灰就和我們親得不得了。可能都是我每天餵牠，牠就認定了我是牠的小主人，一見到我，就搖著尾巴過來，把爪子搭在我身上。用手輕輕撫摸牠，牠就躺下來，伸出舌頭、睜著眼睛、抬著頭，無聲地看著我。我坐下來讀書的時候，牠就一動不動地躺在我身邊。我一起身，牠也馬上站起來，一步不離地跟著。

白天，我和小武子帶著弟弟出去玩，小灰就緊跟著我們後面。我們要出校門了，就對小灰說：「小灰，別跟著我們了，回家去吧。」

小灰就低著頭、垂著尾巴，慢慢地走回家去了。等我們回來，只要小灰遠遠地一看見我們，牠就會興奮地飛跑過來，圍著我們團團轉，「汪汪」地叫著，搖著尾巴。然後，陪伴著我們走回家去。

晚上，小灰就睡在廚房裡給牠設的狗窩裡，狗窩墊的是從鄉下姑姑家弄來的稻草。小灰睡在狗窩裡，一聽到外面有人走動，就跳出來，衝著門口叫起來。（二）