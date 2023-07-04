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紅牆咖啡吧（四）

顧艷

她心裡的感激之情溢於言表，一口氣說了四、五個「Thank you」，讓托尼也跟著一連說了幾個「You are Welcome」（不客氣）。

頓時，俞小蘭從不好意思的緊張狀態，到放鬆自如的微笑。有那麼幾秒鐘，他們四目相對，俞小蘭清楚看到了托尼臉上的絡腮鬍子、大眼睛和長睫毛，還有笑起來有點憂鬱的味道。而托尼呢，就在四目相對時，認出了這個女孩，就是〈貴妃醉酒〉裡楊貴妃的扮演者俞小蘭。

「你就是演楊貴妃的俞小蘭吧？」托尼興奮地問。

「是的。」

「你演得真好，扮相也美。」

「是嗎？我沒感覺那麼好。」

一來二去的，他們的對話就多了起來，以至於俞小蘭去英文補習班上課遲到了一刻鐘。儘管遲到了，俞小蘭心裡卻是高興的。她為這意外之遇感到甜蜜蜜，彷彿有一種春波在心裡蕩漾。

這是一顆萌芽中初戀的心。

此後，俞小蘭只要靜下來，眼前就會出現托尼的形象。她想他，想得心醉，美好的夢想時常在眼前飛。而托尼不知不覺，被一個年輕美麗的女孩刺激著荷爾蒙，總是處在亢奮狀態。只要俞小蘭演出，他必定來捧場。這讓俞小蘭特別感動，雖然母親曾經告誡過她，不要讓男人碰她的身體，但她已顧不得那麼多了。

那晚演出結束後，他們在後台趁著沒人的時候，情不自禁地接吻了。偷偷的接吻，總是特別有味道。儘管托尼比俞小蘭整整大二十歲，但俞小蘭就是喜歡找一個成熟的男人。

托尼在當地生活多年，因為在教堂工作，三教九流的朋友認識不少。俞小蘭一有演出，他就通知他的朋友們前來捧場。（四）

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