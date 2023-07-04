開得過快的計程車急煞在人行道旁，時代廣場已湧入了今日從世界各地來的客人。

一大早弄完頭髮，林晴穿著一整套咖啡 色的褲裝，鞋子選了雙根鞋，坐在剛剛好不容易找到的位子上。綠色椅套已經汙損不堪，特別是那隻白色美人魚的尾巴。

阿坤端著咖啡和餐點，從各種語言的人群中穿過，小手臂上掛著一個星巴克 的茶色紙袋。可能是出餐的順序拉得太久，黑咖啡放到桌面上時，已經沒有熱氣了。不知是不是錯覺，林晴覺得那液體的表面好像浮著一層油光。

「我真的拜託你，」阿坤坐定後，林晴對他說：「不要跟我說你這次來美國，就是來做星巴克巡禮的。」

「沒有啦，怎麼可能。」阿坤把紙袋放到桌面上，喝了自己上頭有奶泡的飲料一口，眉頭一緊：「順便而已啦，主要還是死觀光客行程。」說完他拿起叉子，從起士蛋糕敲下一小塊，放進嘴巴裡，白色的盤子上刮痕很多，「原來紐約的起士蛋糕是這種味道。」

「有差很多嗎？」

「我覺得，有一個不上不下的起士味濃很多。」

「不上不下是三小？」

「就是，不是那種很好的甜點店很貴的起士味，也不是很明顯爛起士的味道。」

林晴搖頭，「到底在說三小，所以你買了什麼？」她指了指那個紙袋。

「喔，就一些時代廣場限定的商品。」他伸手進去，把包著紐約地圖杯子形狀、保溫瓶形狀和方形的東西放到桌上。拆開了保溫瓶形狀，他看了一下底部：「四十四點二五美金，還要加紐約的稅。」他往前遞給林晴看：「媽的，然後還是Made in China。」

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和阿坤短暫而久違地見面後，林晴回到了上個月上漲到三千六百元租金 的房間。（一三）