薛慧瑩／圖

1

小灰是兩個月前到我家的。

那天，爸爸帶著我，來到菜市場買菜。也不知道什麼時候開始，衛府菜市場路邊的小攤越來越多了。郊外的老表們一大早挑著擔子，來到衛府菜場，在路旁坐下擺開，大聲吆喝著。農民有賣菜的、賣瓜果的，有賣雞鴨的、賣魚的，還有賣兔子的。摩肩接踵的人群你推我搡，像潮水一樣，順著攤位慢慢湧過來、漫過去。

我緊緊拉著爸爸的手，一邊好奇地東張西望，一邊問：「爸爸，現在怎麼這麼多人在賣東西呀？我記得前幾個月，這裡就幾家國營商場，還老要排隊。」

看到菜場有這麼多人、這麼多東西，爸爸臉上也喜氣洋洋的。他說：「現在啊，不割尾巴了。所以，東西就多了。」

尾巴？什麼尾巴？我正想問爸爸，忽然看見一個半大的孩子，抱著一條小狗，一個人孤零零地站在路邊上。

「爸爸，這裡有狗賣！」我興奮地叫了起來，使勁拉著爸爸的手，擠到了那個少年旁邊。

好可愛的小狗啊！牠黑黑的大眼睛濕潤潤地看著我，兩隻小耳朵軟軟地垂下來，貼在身上，鼻子圓圓的，發著潤熱的氣息，渾身是柔和的灰毛，就是尾巴尖有一點點白色。我情不自禁伸出手去，輕輕地撫摸著牠。牠就伸出小舌頭，舔起我的手掌來，癢癢的。我忍不住笑了。

「爸爸，我要這狗！」我回頭對爸爸說。

爸爸拉起我的手，「小涵你就別胡鬧了。我可沒帶多少錢，還要買菜呢。」話還沒說完，轉身就要離開。

這時，那少年叫住了我們：「大叔，你們就要了這條狗吧！牠好可憐，牠媽媽被殺了，你們如果不要牠，牠也會被殺了。」

爸爸猛然轉過身，驀地掏出一塊錢，遞給了少年。少年把小狗遞給了我，我緊緊地抱著小狗，用臉貼著牠，心裡是多麼高興啊。

「爸爸，我們就叫牠『小灰』，行不行？」一回到家，我就提議。

「叫什麼都行。不過，既然你這麼喜歡牠，那你就要照顧好牠，帶著牠。爸爸、媽媽要上班，可沒有什麼時間管。」爸爸對我說。

「小灰、小灰，快過來吃飯！」我盛了一碗米飯，端給了小狗。

小灰跑了過來。牠大概很餓了，大口大口吃了起來。牠一邊吃，一邊搖著尾巴尖帶著一點白色的小尾巴。吃完後，牠跑到我的腳下，躺了下來，黑眼睛卻仰望著我。

就這樣，小灰來到家裡，成了我的好朋友。

2

四宿舍是個大院子，南北各住了十幾戶人家。每戶人家門前都有一塊空地，大家見縫插針，種上各種各樣的蔬菜 ，像白菜、絲瓜、茄子、辣椒之類；也有種花、種葡萄樹的。院子裡每天都人來人往，熱熱鬧鬧的。院子裡還養著不少飛禽。

隔壁的葉老師家養了群鴿子，每天早上，葉老師打開鴿子籠門，鴿子就「撲哧哧」地飛出去，在天空盤旋著；一到天黑，鴿子就一個接一個飛回來，鑽進籠子裡，「咕咕咕」地叫個不停。他還養了兩隻高大的公雞，每天都昂首挺胸，在院子裡面神氣地到處轉悠著。

這兩隻公雞可厲害了。有一次，剛剛正蹲在地上玩泥巴，突然之間，一隻大公雞展著翅膀，飛舞著跳到剛剛身上，用牠鋒利的雞嘴啄咬住剛剛的頭不放，把剛剛嚇得哇哇大哭。直到大人聞聲跑來，才把這隻膽大妄為的公雞給嚇走。

陳老師家養了幾隻鴨子。每天清晨天還濛濛亮，鴨子們就「嘎嘎嘎嘎」大聲叫著，從家門出來，排成一列，向護城河搖搖擺擺地走去。一看到河水，鴨子們就興奮起來，又是一陣「嘎嘎嘎嘎」大叫，爭先恐後下了河，在河裡盡情游泳、潛水，捉魚蝦、找田螺、吃水草。直玩到天黑，鴨子們又「嘎嘎嘎嘎」叫著，排著隊伍，搖搖擺擺地回到四宿舍的家裡。

當然，養得最多的還是母雞，母雞會下蛋啊！要知道，在那個物質匱乏的時代，雞蛋 是多麼寶貴！那時候，記得幾乎每家每戶都養著母雞。白天雞在院子裡跑，晚上就由主人把雞趕回雞籠裡，再小心地關好籠門。「晚上得防著小偷喲！」蔡老師常提醒大家。

還真是有小偷。那年春天，媽媽帶著哥哥和我，在門前空地上整理了半天，種下了幾株從鄉下姑姑家弄來的茄子、辣椒秧苗。「你們每天記得要給小苗澆水。」媽媽囑咐道。

從那天起，我和哥哥每天起床第一件事情，就是從廚房的大水缸裡，舀起一小桶水，然後抬著來到小苗那裡，給小苗澆水。小苗也一天天長大，開起花來了。「你們看，茄子開的是紫花，辣椒開的卻是白花。」媽媽指點著，告訴我們。

紫花落了，結了一個個小茄子，長得像拳頭一樣大；白花也落了，結成小辣椒，粗得像一根根手指頭，綠油油、水靈靈的，看了都叫人高興。（一）