12B03租客（六）

這是一所私立的服裝設計學院，畢業的學生很容易拿到移民資格。這些年我每次來市中心，看見華人 面孔的青年人一年比一年多。等到我應聘到這家房地?公司做管理人之後，我發現樓裡差不多有四分之一都是華人留學生。要不是疫情 來了，我們這棟樓裡永遠都沒有空的屋子。

哼，狗日的疫情。我常聽哈德先生這樣罵。

我好不容易找到我的扳手和鉗子，我將幾件小工具放到一個袋子裡，準備明天一早就去修理那扇窗戶。我主動攬的活兒，就早點修理好。

我想著明天一早，我再站在12B03門口的時候，那個孩子，那個叫劉曉光的留學生，那一刻他在幹啥？睡覺？通宵玩遊戲？是看《三國演義》動畫片？還是接著玩「王者榮耀」？哪個都不是他這個年紀應該幹的。

入夜，雨說來就來，只是還不算大。春雨總是浠瀝瀝地下，更大的冰雨在後頭。

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已經八點一刻了，我喝光最後一口咖啡，將杯子扔進水槽。我獨自去了12B那一層。我敲了門，沒人應。我再敲門，還是沒人應。明明已經跟他說好了，今天就來修理窗戶，可是人呢？為什麼沒人回答我？信譽對這孩子來說，算一片過眼煙雲不成？

我聽見電梯開門的聲音。我側身一看，又是琳達夫人，她來收拾樓道的衛生。她推著她那沉重的車子走過來的時候，我聽見旁邊不知哪一家租客 的寵物貓在嗷嗷地嚎叫。是的，是嚎叫，要嘛牠是在叫春，要嘛牠就是飢餓難耐了。這樓裡我曾經見過有一個租客，把自己的寵物貓留在屋子裡超過一個星期的。每次當我從門口走過，就聽見那小貓咪的哀號。這些年輕人，是真的喜歡寵物，還是只是為了折磨他們的寵物呢？（六）