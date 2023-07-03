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富衰退？滾動式衰退？美國經濟或許不會衰退

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祈福（全文完）

草白

她誇大了自身的危險係數，即使纏上層疊無盡的安全繩索，仍是戰戰兢兢。

從奶茶店出來，她挽著母親的手臂，再次湧入人群之中，這一次她們之間的身體接觸似乎多了層自然和親暱，被熱可可溫暖的身心，也有了短暫復甦的跡象，腳下步伐無端生出堅定從容之意──但願不是錯覺。這一刻起，她似與母親結成同盟，希望世事如常，太陽照常升起。

通往寺廟的路比想像中還要陡峭，台階映著濕漉的綠意，即使被無數人踩踏過，仍可隨時獲得更新。她們已經身在山林了，道路兩旁是高大的松樹與柏樹，繁茂、幽深，有一種時間深處的莽莽蒼蒼感，於最終出現的寺廟是一種指引，好似所有事物在進入核心區域之前必須要有的鋪墊。

她和母親彼此攙扶著，當身體於前行途中遇到阻擋，總能輕鬆地閃避而過。她對自己曾經來過此地卻毫無印象，感到驚訝不已，但這一次完全不同，她是不會忘記的。

台階延伸之地，林子的那頭，或許就是寺廟。土黃色外牆，斜逸出牆體的古樹枝鐵線般蒼茫而遒勁，與頭頂上空澄澈湛藍的天空，圍攏起一個自足圓滿的空間。沒有一種世俗的建築物漆那樣的顏色，只有寺廟才是那種顏色，人們一望即知，就像醫院、教堂和墓地。這個事實立刻讓廖青感到此行的不同尋常。

「前面過去大概就到了。」她對母親說，某種難以言說的記憶忽然在她身上復甦。她不知道以後的日子會怎樣，老了的母親將由何人照顧，那時的自己又身在何處，但此刻，她分明覺得一切都沒那麼糟，就像母親說的「總歸比以前好多了」，的確是比以前好多了。至少，她們還有記憶，什麼都記得清清楚楚，無一遺漏。（全文完）

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