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最後的神木（一二）

吳佳駿

她撥開身上的被子，顧不得光著的腳掌和地板的寒冰。跑向佳蓉的房間，卻發現她不在。她連忙返回自己的房間，打開LV包。本是想要拿出自己的手槍自衛，卻沒想到，裡面空無一物，讓她冷汗瞬間流滿背脊。她向後坐倒在地板上，一時間不知道該怎麼辦。

等她意識回到線上，她沒有打開任何電源，雙手摸著牆壁走到了客廳。她從電視上方取下了那把獵槍，雖然裡頭沒有火藥，但少說是個威嚇，她心裡想著。

在黑暗中，一切都會變得不一樣。

在她體感裡，天早該亮了有四、五次的時間過去後，腳步聲從屋外慢慢接近，林晴握緊了手中的獵槍。大門打開，佳蓉的身影出現。兩個女生的眼神看向對方，林晴的緊張換來的是眼皮快速的眨動。與之相對，佳蓉雖面有疲態，眼睛卻沉靜得不可思議，瞳孔一下也沒晃動地看著眼前的林晴和客廳。她走進屋子，把林晴的手槍放到了客廳桌上，這才摘下了自己外套的頭帽。

林晴從頭到腳確認了眼前的人，在她走到自己的房門門口時，開口詢問：「外面在下雨嗎？」

「沒有。」林晴看著那個女生的背影，從身體邊緣隱隱透出的月光。與之一起流出的，是佳蓉聲音說道：「只是山上的霧好濃。」

身材臃腫的蜘蛛人從眼前走過，一邊回頭和自己的朋友手勢加吆喝，強調著他要的拍照角度。一個沒注意，蜘蛛人撞到背後還在調整自己頭套的音速小子。這兩個大蘋果的觀光客看了對方一眼，想想算了，沒有道歉，也沒有怒斥對方，就這麼分開。時間還沒到十點，雖然陽光已經出現，但強勁的風吹得所有人勒緊大衣的領口。（一二）

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