12B03租客（五）

我心裡說，敢情他不是你兒子。我這樣想完，才意識到，哈德先生根本就沒結過婚，也沒有孩子，他只有一個女朋友。

明天就得去修那窗戶和煙霧警報器。煙霧警報器得找消防局的人修，你來預約時間吧。窗戶，你和阿蘭誰去修都行。哈德先生一邊在紙上做記錄，一邊嘴裡跟我叨咕著，他知道我不認識他那跟螞蟻爬行一樣寫法的法語筆記。他寫的法語單詞都只有一半，剩下的部分要我自己猜。阿蘭是本地人，他一看就懂。我不行，我母語是中文，大學時候學的英語，我只是來這裡之後才學的法語。每次看他的筆記，都像是看天書。

我去修窗戶吧。我主動申請這活計，我不想讓阿蘭看見劉曉光的樣子。阿蘭不是華人 ，可我和劉曉光都是，我們有共同的語言。

你去？行，沒問題。那你先跟消防局預約重新安裝煙霧警報器，然後你明天上午去修理窗戶吧！大風馬上就來了，對，還有冰雨。

我離開哈德的辦公室。在地下車庫那一層，有我和阿蘭的小辦公室，我們倆的所有工具都放在那裡，但是各自占小辦公室的一個角落。我想找到我的釘子、盒子，還有扳手、錘子等，明天這些都用得到。我一邊找東西，眼前卻一直有一隻蒼蠅飛來飛去、飛來飛去。我抬起手來在眼前揮舞了幾下，可那蒼蠅的影子還是不肯離去。

我所在的這座公寓樓，離那家服裝學院只有幾步之隔。我們公寓樓的旁邊是一條只夠一輛車穿過的空地，再旁邊就是那家服裝學院。這家服裝學院最近幾年，在華人圈子十分火熱，因為從那裡畢業的學生很好找工作，而且這家服裝學院的門檻不高，只要高中畢業或者同等學歷，就可以進入。（五）