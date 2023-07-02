母親大概為了印證這話的真實性，講起某年某月的某件事來，說他一開始如何作天作地，後來居然主動講和，買來母親最喜歡吃的豆沙包。「總歸比以前好多了。」母親再次強調。

廖青相信這是真的。客觀地講，他並非那種壞到一無是處的人。有一年生病住院，他來醫院看過她，還買了水果。但她一直不願面對這件事，也無法接受那樣的溫情時刻。寧願它從來沒有發生過。

「那個志傑，你還記得嗎？」母親忽然說。

「哪個啊？」她隨口問道。

「他去廟裡當和尚了。」母親說。

啊，她心頭一怔，怎麼會忘記這個人，鎧甲一樣的臉上長滿了青春痘，後背盤著的龍很像蜷曲的蛇。在她的青春歲月裡與他同進同出，儼然異母同胞。

「怎麼會這樣？」她的困惑是，什麼時候，寺廟開始招收這樣的人？那個人又是為了什麼進去，難道真的勘破紅塵了嗎？

「欠了很多錢，沒有活路了。」母親淡淡地說。

她一陣心驚，再次想起小葛，葛立均──平生第一個認真愛過的男人，他也欠了很多錢，他也沒有活路了……內心一陣揪痛。當年，她跑得比當初離開原生家庭還快、還要果決。她至今也沒搞明白，那個人為什麼要鋌而走險，他們都已經打算要孩子了。或許哪一天，她會和母親聊一聊這件事。但不是現在。

眼下，她們還有更緊迫的事情要做。天黑之前，她們要與洶湧的人群進入那座寺廟，去完成某項不可或缺的儀式。

此刻，廖青的內心忽然生出希冀，好像猛地被什麼東西照亮，她在那隱隱的亮光後頭躲著不敢露面。多年來，她早已摒棄深思的習慣，只以本能行動，如此可以最快地躲避障礙物，將自身運往安全之地。（三二）