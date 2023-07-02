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最後的神木（一一）

吳佳駿

「我的手機好死不死，在到家前沒電了。鏡頭燈暗的瞬間，那是我第一次看到完全的黑暗。

「後來，我就常常玩這個關燈的遊戲。很神奇，我那時才知道，原來黑是這個意思，這樣的世界才叫黑。自己的身體變得好陌生，不過同時又有一種奇怪的感覺是，這個陌生的身體，才是真的，真的自己。這是一個玩著、玩著就會上癮的遊戲。」

林晴的聲音稍停，雖然只有不到十秒，她就將兩人的頭燈打開，並說：好啦，別看太久，會被黑暗吸進去。

但這短短的時間裡，佳蓉的靈魂好似已被吸走了一部分。在那瞬暫卻永遠的沉默裡，佳蓉想到了孤獨。然而不是黑暗帶給她的孤獨，而是孤獨的無用。無論再怎麼孤獨，都沒辦法用自己的單獨一人，去證明內心任何期待的可能。自己把自己關住，這件事情最終只會變成過於魯莽地覺得，自己對周遭所有事情都必須回應。如同身處黑暗之中，這時如果來上任何的外界的探觸、任何一絲撕裂黑暗的光擾，自己必將用過度的力量去回答所有。於是，孤獨使人過於忙碌，在不斷來回辯證什麼是自己的時候，捨棄、否認、疑惑，最後慢慢喪失自己。

如果想要讓這個在黑暗中認識的自我、這個在這瞬間無限認定就是自己靈魂的感覺，陪伴自己餘生，或許唯一方法，是擁有一片黑暗，一個不會有任何刺激，直直面對著無明的黑暗。

再次亮起的頭燈燈光刺眼，佳蓉的眼睛被刺激得不斷眨動。

子夜過後沒多久，山林傳出的一聲，驚醒了已經就寢的林晴。這次她確定，那是槍擊發發出的聲音。（一一）

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