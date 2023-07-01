12B03租客（四）

我慶幸我兒子是個聽話而且自律的孩子。可眼前這個中國娃，明明跟我兒子一樣大，我管不管？眼看著他這樣頹廢下去？拿著父母的血汗錢，在外國過這樣的日子？五元人民幣才換一加元呢。唉，我越想越生氣，我覺得我應該做點什麼，可是我做什麼呢？

我就這樣無精打采、心事重重地晃蕩回哈德先生的辦公室。我走進辦公室，哈德先生看到我那張豬腰子一樣的臉。

怎麼樣？窗戶和煙霧警報器都還好吧？他問我。

不好，客廳的煙霧警報器像一個吊死的人，窗戶吱吱呀呀地像一個啞嗓子的老太太。都得修。我嘆了口氣。

乍的，有別的事？哈德先生抬起頭來問我。

你知道嗎？那屋子裡有人！那屋子裡始終是有人的！我看著哈德先生的眼睛。

什麼？他在屋子裡，就是一直不給你們開門？哈德先生那雙棕色的眼睛，睜得像銅鈴一樣大。他再次把他的老花鏡摘下來扔一邊，我看到那斷了的繩子又換了一根，這次繩子是粉紅色的。

他聽不見我們敲門。他應該是不想聽見，他應該是好幾天都沒離開他的臥室。我用了兩個「應該」，表示我的確認。我昨天塞進門口的第二封通知，他壓根兒就沒看過。我放在哪裡，那紙就還在那裡。唉，這個大男孩啊。我又嘆了口氣，搖了搖頭。

他怎麼了？哈德先生知道我有話沒有說出口。

他一直玩遊戲，一個是動畫遊戲、一個是電子遊戲。那個動畫遊戲差不多青少年才會玩，那個電子遊戲好像很多青年人都玩。可是他早已經過了玩動畫遊戲的年齡。動畫是小孩子才愛的東西，你說他長大了嗎？

哈德先生聳了聳肩膀。只要他不欠租金 就行。別的，不是我該管的。（四）