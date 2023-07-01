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中國女星Happy讀成Habby 被譏又是「絕望的文盲」

祈福（三一）

草白

那一刻，她完全無法控制自己的情緒，一陣憤怒的火苗劈里啪啦往上竄，之後察見母親眼角似有淚花閃爍，又內疚不已。

「他不會同意我把錢給你大姊的。」母親低聲說。

「你要他同意做什麼？那房子寫著你的名字，錢也是打到你帳上的。」雖如此說，她心裡早已放棄對母親的說服。母親自有她的難處，應該去理解的，而不是一味指責。

「為了錢，他什麼事情做不出來，你難道忘了嗎？」

廖青當然沒忘，可當她聽母親說──「那天，我在燒飯，他過來和我說拆遷的事，我沒有吭聲。他以為我有別的想法，差點把鍋子裡的湯都潑掉了。」──她大為震驚，這的確是他能做出來的事。在她小時候，這樣的事情還少嗎？可自從離家後，她淡忘了這一切，以為都好起來了、沒事了。至少，他結了婚，也有了孩子，和別人都一樣了，總該好些了吧。可事實並沒有。

八歲那年，廖青嶄新的課本被暴怒的他扔到陰溝裡，染上污垢，為此平生第一次逃了學。從此，童年之花提早凋零，開始膽顫心驚的日子。村裡人都知道，她的親哥哥廖天曉從十五歲起，就過上晨昏顛倒、拆天拆地的生活，與毫無血緣關係的人稱兄道弟、吃住一起，卻視家人為眼中釘、肉中刺。那些年，她的自行車被扔到橋底下、好好的隨身聽被砸爛，家中的玻璃窗、鐵鍋、冰箱的門也紛紛碎裂，成了他的出氣筒。

過往陰影就像隱形的紋身，一點點爬上她的腳踝、四肢，那種熟悉的、讓人戰慄的、溺水般的感覺又回來了。

母親忽然說：「平常還好的，總歸比以前好多了。」──似乎在自言自語。她點點頭，沒說話。（三一）

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