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中國女星Happy讀成Habby 被譏又是「絕望的文盲」

最後的神木（一○）

吳佳駿

「看來，真的是沒開好。」

走回民宿的路上，下坡的關係，林晴放慢速度等待佳蓉。泥土軟潤的觸感，和葉子被踩踏的聲音一起傳到身體裡。等兩人到了同樣的高度，林晴突然想到什麼般地笑了起來。

「欸，」她說：「我們來玩一個我回家路上很常玩的遊戲。」

「什麼遊戲？」佳蓉問。

「玩嘛！」林晴拉著佳蓉的手臂前後晃著。

「怎麼玩？」

「現在，來，閉上眼睛。」

佳蓉閉上眼睛。她聽到額頭上傳來「喀擦」一聲，看來是自己的頭燈被關掉了。接著，另一聲「喀擦」，林晴也關掉了自己的頭燈。

「好，可以睜開眼睛了。」

眼睛一打開，佳蓉瞬間感覺自己被黑暗俘膚了。五感被剝奪，一切都陷在好沉、好沉的黑暗。自己身體的一切變得敏感，眼部的肌肉顫抖地收縮，似乎是慌張地想要重新計算出這副身體和四周物體的距離。反而最為冷靜的是心，在完整的、取之無盡的黑夜裡，她的思緒失去了著力點，一個個零散地從腦海剝落，掉進無法看見的下方後，就沒有東西再去塞滿自己的心。而那些空白的，逼使她重新用詞語去構築陌生全新的世界。黑暗是什麼？自己是什麼？風吹過樹的聲音是真的嗎？模糊之中，她的視線似乎才開始慢慢適應，可以擁有一點的物體輪廓。

「我只要晚上回家啊，都必須用手機的燈光，才能看到眼前的路。」林晴的聲音在旁邊出現，說是旁邊，但她完全無法確認是在哪個方向，只能知道靠得非常的近。林晴的聲音繼續說著：「當然，山下的城市會有光，不到全暗。只是有次，我第一次吃尾牙弄到很晚，回來時真的是什麼燈光都沒有。」（一○）

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