當時的月光（全文完）

王慧幾乎可以想像出方曉燕在那邊神色慌亂的樣子，但她回覆過來的信息依舊在強裝鎮定：「好的，我今天下午三點半回去，你在大門口等我吧。」

13

刀子插入身體裡的那一刻，王慧依舊只是覺得荒誕。她的腦子裡有了好幾秒鐘的空白，像是某部默片卡了殼，血湧出來的時候，她聞到了厚重的鐵鏽味。

她捂著肚子上的傷口，晃晃悠悠地站起來，茫然無措地在陌生的、偌大的房間裡轉了一個圈，然後她在明亮的落地窗上，看到了自己的影子，一個東倒西歪、面帶疑惑，肚子上插著一把刀的中年女人。

似乎在不久之前，她還是那個在宿舍裡邊照鏡子、邊欣賞自己美貌的明朗少女，現在怎麼變成了這樣？明明帶刀來的是自己，明明是自己拿著刀，先撲過去的，可幾番扭打之下，刀怎麼會逆轉了方向，插進了自己的肚子裡？

明明自己一直都在循規蹈矩地生活，做著大部分世人都會做出的決定，可怎麼會一路走到這裡？她不明白。

血還在流，滴滴答答的，落在地板上，熱氣從血裡衝出來，擊得她的頭暈暈沉沉。她聽見有人在哭的聲音，是方曉燕。她只是哭，一句話也沒說。哭吧、哭吧，連著我的分一起把眼淚流乾吧。

倒下的時候，王慧聽見大門處傳來有人按密碼進門的聲音。方曉燕發出了難以遏制的驚恐的尖叫。看來又有一個倒楣蛋要闖進這個故事裡來了。愛恨情仇、人生渺渺如白浪滔滔，永無停歇，殘酷的時間如水波一樣，終將載著他們一起漂向下游。

王慧倒在自己的血泊裡，在溫暖的黑暗撲來前，滿意地閉上了眼睛。（全文完）