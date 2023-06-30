我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福和MIT聯合聲明 呼籲最高院別阻止平權招生

GPA超4.0又列富比世 華生申請哈佛落榜「恐因種族」

當時的月光（全文完）

郁嘉茵

王慧幾乎可以想像出方曉燕在那邊神色慌亂的樣子，但她回覆過來的信息依舊在強裝鎮定：「好的，我今天下午三點半回去，你在大門口等我吧。」

13

刀子插入身體裡的那一刻，王慧依舊只是覺得荒誕。她的腦子裡有了好幾秒鐘的空白，像是某部默片卡了殼，血湧出來的時候，她聞到了厚重的鐵鏽味。

她捂著肚子上的傷口，晃晃悠悠地站起來，茫然無措地在陌生的、偌大的房間裡轉了一個圈，然後她在明亮的落地窗上，看到了自己的影子，一個東倒西歪、面帶疑惑，肚子上插著一把刀的中年女人。

似乎在不久之前，她還是那個在宿舍裡邊照鏡子、邊欣賞自己美貌的明朗少女，現在怎麼變成了這樣？明明帶刀來的是自己，明明是自己拿著刀，先撲過去的，可幾番扭打之下，刀怎麼會逆轉了方向，插進了自己的肚子裡？

明明自己一直都在循規蹈矩地生活，做著大部分世人都會做出的決定，可怎麼會一路走到這裡？她不明白。

血還在流，滴滴答答的，落在地板上，熱氣從血裡衝出來，擊得她的頭暈暈沉沉。她聽見有人在哭的聲音，是方曉燕。她只是哭，一句話也沒說。哭吧、哭吧，連著我的分一起把眼淚流乾吧。

倒下的時候，王慧聽見大門處傳來有人按密碼進門的聲音。方曉燕發出了難以遏制的驚恐的尖叫。看來又有一個倒楣蛋要闖進這個故事裡來了。愛恨情仇、人生渺渺如白浪滔滔，永無停歇，殘酷的時間如水波一樣，終將載著他們一起漂向下游。

王慧倒在自己的血泊裡，在溫暖的黑暗撲來前，滿意地閉上了眼睛。（全文完）

上一則

走出憂鬱展翅飛翔 賴嘉騏獲總統教育獎

下一則

工程蘊文學，秋水共長天（下）

延伸閱讀

當時的月光（四九）

當時的月光（四九）
當時的月光（四八）

當時的月光（四八）
當時的月光（四七）

當時的月光（四七）
當時的月光（四六）

當時的月光（四六）

熱門新聞

著名小提琴大師林昭亮透過律師發表聲明，對於「旅美林姓小提琴家涉及性騷擾」一事，致使名譽遭受不實之含沙射影。對此子虛烏有之渲染，嚴正澄清。（本報系資料照片）

遭影射性騷 小提琴大師林昭亮怒：刻意抹黑或企圖毀滅

2023-06-22 12:25
竹北高三生李宛軒，在臉書成立「高中課業討論群」社員達13萬人。（記者郭政芬／攝影）

創建流量破億社群 台灣高三生走出喪父逆境 助人紓壓

2023-06-24 07:00
布里奇波特廊橋。（曾妙容 ∕ 提供）

三個人去旅行

2023-06-24 02:12

搭捷運 觀百態

2023-06-26 02:00
丁尚彪這張照片曾刊登在《紐約時報》。（丁尚彪．圖片提供）

日本老黑混紐約

2023-06-23 02:01
艾萬霖生技創辦人林奏延。（記者蘇健忠／攝影）

台灣前衛福部長73歲創業 搶攻「外泌體」藍海市場

2023-06-26 07:00

超人氣

更多 >
是拉差辣椒醬嚴重缺貨 網路賣家開出每瓶70元售價

是拉差辣椒醬嚴重缺貨 網路賣家開出每瓶70元售價
你住這兒嗎？汽車保險最貴是這3州 還有這幾州擬飆漲

你住這兒嗎？汽車保險最貴是這3州 還有這幾州擬飆漲
華郵：多州禁止大學平權招生 對白人、亞裔學生有利

華郵：多州禁止大學平權招生 對白人、亞裔學生有利
哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲

哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲
東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟

東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟