吹風機的聲音蓋過電視，但兩人還是都把視線放在節目上。兩人用電熱壺泡了一杯茶，還有一杯熱可可，這期間佳蓉去到浴室確認兩次有沒有熱水。

「還是沒有？」林晴問回來坐回沙發上的佳蓉。

「對。我在想，是不是我們進來前，外頭燒水的那個水塔其實沒有打開。」

「有吧？沒有嗎？」

「我們有去開，但會不會其實沒開？」

林晴想了想，有這個可能性。昨天是老闆幫她們開的，今天出門關了後，回了打開是她們第一次操作，「要去看看嗎？」

「有點遠欸，還要走過前面車道到上方的菜園。」

「有頭燈，我陪妳去。」

「妳洗好澡了欸。」

「就賭是沒開好，我現在超想重洗個熱水澡的。」

佳蓉思考片刻，「確定？」林晴大力地點頭。兩人重新套上厚重的外衣，從鞋櫃下抽出頭燈戴上，打開大門。外頭沒有任何的光源，出了玄關之後，迎接她們的是無垠的黑暗和微微的小雨。兩人打開開關，頭燈也只能照出自己前面不到一公尺的範圍。佳蓉把手勾上林晴的手臂，讓她帶著她往前走。

「妳怎麼好像很熟怎麼在黑暗中走路？」佳蓉的速度明顯比林晴來得慢。

「喔，我現在住的地方也是一到晚上就沒燈的一個半山腰，所以常常要摸黑上山。習慣了。」

鞋底和路中小石子摩擦，滾落與粉碎的聲音混在一起。

兩人摸到了水塔邊，找到開關把旋鈕左右轉。轉到一邊的極限，林晴又加了更強的力道，把開關壓了過去。加熱的裝置咆哮了一聲，在兩人腳邊處亮起了一顆紅燈。（九）