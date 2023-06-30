12B03租客（三）

阿尼默／圖

我看著他的眼睛，這次我看清了他的左眼眼角一片紅，血絲正呈蔓延態勢，這一定是熬了幾個通宵的惡果。他爸媽知道嗎？他爸媽知道兒子現在過的什麼日子嗎？和我兒子一樣大的租客 ，不同的是，我兒子是移民，從七歲半開始，和我形影不離。不像這個孩子，獨自在國外留學。他爸媽送他出來，有意義嗎？我看到這孩子的胸前黏著兩根方便麵麵條，麵條早乾枯成了木乃伊，可是還緊緊貼在他的胸前。憑直覺，我猜他這件衣服一定穿了超過一周。

我寫完記錄，轉身往外走。走了一半，我想起來該問問他另一間臥室的事情。這樓裡通常不允許這樣分租，但是疫情 以來，留學生 日漸減少，哈德先生每日都被公司催問，還有多少間公寓沒有租客。對公司來說，租客就是上帝；對哈德先生來說，上帝會讓自己的生活更如意一些、上帝會讓自己年底的獎金豐盛一些。哈德先生索性就睜一隻眼、閉一隻眼，我猜他一定是知道的。每天走過他面前的人，他都會有印象，我記得他跟我說過這樣的話，我相信他不是在誇海口。

這12B03室住了一男一女兩個人，而房屋租約上分明只有劉曉光一個人的名字。劉曉光成了二房東，我意識到了這點。那個屋子住的是誰？哈德先生不管，我得管，我跟這個叫劉曉光孩子的父親肯定年紀差不多。都是小青年，一男一女住同一間公寓，那像是什麼話呢？要是出了什麼事情怎麼辦？

她是我女朋友。聽到我問隔壁房間的女孩子是誰，劉曉光回答道。

女朋友？他才來蒙特婁半年不是嗎？從去年九月底他接手這個公寓，到現在四月中旬，可不就半年多一點，這孩子都有了女朋友？哪一個女孩子會喜歡這個沉迷在電腦遊戲和動畫遊戲的男孩子呢？那樣乾淨的一個女孩子和眼前這個邋遢的男孩子，我一點都不能理解。我只能說這個世界變了，變成了我越來越不認識的樣子。

他既然說是他女朋友，我就無話可說了。處了女朋友，來自己的家同居，公司租房條款好像沒有任何限制。人有七情六慾，這個恐怕沒人管得了。可能按照規定，他要把女方加入租約吧，或許僅此而已。

我和琳達夫人朝門口走去，我看見我昨天塞進來那張黃色的印有檢查煙霧警報器的通知，靜靜在地上躺著。紙上乾乾淨淨，連一點褶皺都沒有。我確認這孩子這一天一宿，都沒有出這間公寓，他甚至出沒出他的臥室，我都懷疑。因為我轉身離開他那間臥室的時候，我看見地板中央有一個開水壺，電子的，此刻壺裡正冒著熱氣，他又要沖方便麵？

方便麵不好，對身體沒啥營養呢！我還是忍不住回下頭，我直視著那杯滋滋叫的開水，我覺得如果我裝作看不見的樣子，我無法對自己交代。他媽媽肯定不想讓他到國外來混日子的，而且這裡學費不低。我看著那快開了的水，我想他一定明白我的意思的，即使我一句話也不說。

他雖然和我對視了一下，可是他啥也沒有說，撕開了另一袋方便麵的蓋子。如果我兒子小偉這樣做，我肯定會視為是一種故意的挑釁。可眼前的租客，我能說啥呢？

我停下腳步。你女朋友呢？我還是想問問。

她回國了，暫時回不來。她在國內上網課，我在這裡上網課。

網課成了學生們不得不接受的一種上課方式。他在上網課？我看看他的臉，我又看看他的電腦屏幕。我知道這孩子沒說實話。他的眼睛、他桌子上的空方便麵桶、他電腦屏幕上顯示的各種鏈接，沒一個是旁邊服裝設計學院的頁面。再加上我敲了四次門也沒人應答的經歷，我知道這孩子一定是通宵達旦地玩著遊戲。《三國演義》，一千八百多年前的故事，他現在還感興趣，是感興趣歷史，還是感興趣遊戲？王者榮耀，到底誰成了王者？誰又獲得了榮耀？我不知道，我也不想知道。

我想快點離開這屋子，快點離開那隻討厭的蒼蠅。那傢伙又在嗡嗡嗡地叫，不，是在「唱」，用劉曉光的話說。

你還是把那隻蒼蠅打死吧，看著牠惡心。我說。

不，牠身上的綠裙子跟我女朋友的一樣，我女朋友唱起歌來，也是這樣的嗓音，像牠一樣。劉曉光一伸手，指了指又在方便麵桶上四處探雷的蒼蠅。

我不知道這孩子是不是瘋了，他怎麼能把一隻蒼蠅當成歌手、當成女朋友的替代品？這孩子或許病了，他一定是病了。他父母知道嗎？他來自哪裡？他這樣能學得了服裝設計？我帶著一百個疑問走出房門，琳達夫人緊緊跟在我的身後。我聽見她長長地出了一口氣。

在我關門的一霎剎那，我聽到了動畫遊戲裡張飛的聲音：大哥，只有再二，哪有再三、再四的？

出了門，在我身後的琳達夫人再次發出了更長的一聲嘆息。但是她沒有說什麼，她推著她那沉重的清潔車下了電梯。我決定從十三樓的消防通道樓梯走下去，我需要讓我的心靜下來。

我想到我兒子，我就想到這個叫劉曉光的留學生。

我反覆問我自己，如果我是這個孩子的父母，我會放心把兒子交給他自己嗎？（三）