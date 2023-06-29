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當時的月光（六二）

郁嘉茵

「那個人比她小，男方家裡好像一直不同意。為了她，李軒跟家裡據理力爭，好不容易才說通了父母，現在才終於結婚了。」說完還發過來了一張婚紗照。

照片應該是方曉燕發在朋友圈裡秀恩愛的，而自己被她屏蔽了，所以沒有看到。

王慧握著手機哭笑不得，好幾年？那余浩算什麼呢？這真是荒謬。她真想馬上跑到那間幾乎就要被爬牆虎覆蓋住的陰鬱病房裡，問一問余浩：「你知道你壓根不是方曉燕的唯一嗎？你在乎嗎？還是你根本知道了也不在乎？你現在有沒有後悔？有沒有意識到我的好呢？」

可余浩不會回答了，他沉沉地陷進白色的病床裡，像尊佛像，無欲無求。

痛苦，幾近麻木的她又感受到了痛苦。自己已經失去一切了，而原本和自己不在一個賽道的方曉燕卻突然後來者包抄，趕上了自己、超越了自己。成功的事業、豐厚的財富、癡心的丈夫，被世俗世界批准認可的安穩家庭，方曉燕什麼都有了。就連余浩，那個自己曾經一心一意愛著、為之奉獻的丈夫，都成了日後方曉燕拿來回憶青春往事、野性時光時用來消遣的佐料。這不公平，這太不公平了。

她要好好地算這筆帳。她翻箱倒櫃，找到了那幾張照片。

她給方曉燕發去了一條信息，說有事要約她面談。如果她在二十四小時之內不回覆，自己就會找去她先生工作的單位。

那邊很快就回覆了：我同意見面。

王慧回覆她：我知道你現在住在星銘居小區，我今天就要見你，我要和你好好聊一聊余浩的事。

過了很久，那邊才回覆。（六二）

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