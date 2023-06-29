「就是去那裡的。不去那裡，我們還能去哪裡？」她只是試探著問了一句，未想到母親的反應如此激烈。

「不僅你大姊的事，還有琴姨和一偉，還有你哥……」說到這裡，母親幾乎說不下去，「我要把這些事情都說出來，好讓他們都知道。」母親說到「他們」這兩個字時，聲音忽然變得綿軟、恍惚起來。

在廖青的家鄉，每當有人提及某樣非力所能及的事，用的便是這種語氣。祖父生前，每逢祭祀日對著祖先幽深的宗祠念念叨叨時，也使用那種語氣。她不知道母親何時繼承了這種東西，難道是滿月夜裡與同齡老太太通宵達旦地念經時？這些年，她對母親的生活了解太少了。

堵車了，長長的隊伍望不到盡頭，廖青查看百度 地圖，離國清寺還有三公里。大概前面沒停車位了，沿途都是工作人員在引流，讓就近停下。步行的隊伍也絡繹不絕。疫情 以來，廖青還未見過那麼多人，好像此地蟄伏的人都出來了。攤販在路邊兜攬生意，烤紅薯、蛋餅、羊肉串、椰子汁，天南地北的美食匯聚同一空間，陡增了時空的錯亂感。大人追著小孩滿地跑，油煙味四處逃竄、漫溢，那種日常又混亂的氣息又回來了。

現在有兩種方案，一是就近找個停車位，徒步去往寺廟，來回六公里，怎麼說也得走上一兩個小時；二是掉頭回去，去鎮上的多寶講寺，那裡肯定人少。

母親想也沒想，「既然來了，肯定是要去的啊！」且神情果決，毫無商量的餘地。這在廖青的預料之中。她在路邊村子裡停好車，拍照留存，生怕回來時找不到。（二九）