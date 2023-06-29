「但一直加速，最終物體將會無法抗住強大的離心力，分崩離析。我和我的祖父不熟，但我爸爸一直說，祖父是個純真的人，很乾淨，像一張白紙一樣。不過純真很可怕，放肆的純真就像高速旋轉一樣，會輕易地切開別人不想暴露的黑暗，還一無所知。所以，他一直跟我說，對你祖父，相信就可以了。」

「我的祖父是在某一年的大年初一一早，出門散步失蹤的。他不常做這個動作，我那天是唯一看到他出門的人。那時只覺得，這個老人挺複雜的，心裡不知在想著什麼才會出門。但他再也沒有回來，我一直記得那個早晨的光。也許是前一天除夕喝多了點酒，身體有些不適。反正，他就這樣失蹤了。那感覺很不真實，我那時整個春節只想著，那誰來開車下山呢？因為以前山上的路很難開，我們家一直是他載我們上山的。我對要在山上生活很久的恐懼，遠大於他的失蹤。」

何先生說完後，發覺口也是有些渴，拿起了水瓶喝了兩口。

不知不覺間，林子射出的光線角度又傾了一些。

「走吧。」

林晴覺得，第二天晚上的溫度明顯比前一個黑暗更低，今天是她先洗澡。熱水不太穩定，她站在冰冷的瓷磚上，看著蓮蓬頭噴出的水柱，身體被更深的涼意繞捲。終於，她下定決心，吸了一大口氣，把滿是泡泡的頭送進山裡的冰水裡。

佳蓉看著身體打著冷顫的林晴走出浴室，「還是沒有熱水？」

「對。」

「那我還是晚點再洗好了，妳趕快去吹頭髮。」

林晴把插頭插上，坐在佳蓉旁的沙發上。（八）