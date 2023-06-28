天氣越來越涼，王慧的心也跟著節氣的變化，一起漸漸地變得沉穩寧靜下來。她知道自己沒有能力經營余浩留下的公司，余父、余母也無意插手。公司被賣後，按照余家二老的意思，她把錢都存進了用兩個兒子的名字開戶的死期帳戶裡，存摺交給孩子的爺爺、奶奶保管。

王慧帶著兒子們搬去了更小的、地段更偏的公寓。即使她萬般不情願去降低孩子的生活水準，可殘忍的現實就在那裡。孩子們已經沒有了能夠提供物質、提供資源的父親，他們能靠的只有她，而她，只能精打細算。

自己手裡的錢全部用來還了之前賭博欠下的債。她去一家課後輔導班裡，找了一份輔導小學生英語的工作，也在網上找了些翻譯資料的零活。生活裡沒有了可以用來分析情緒、無病呻吟的時間，即使她的父母都搬過來幫她的忙，她還是感到接近麻木般的疲倦。像塊脫了水的海綿，她覺得自己已經乾涸了。

有的時候，在工作間隙匆忙啃食菜包子的王慧會想，當年遇見湯文遠之前的方曉燕，是不是就是自己現在這樣的心境。可現在，自己已經沒有再吸引來一個湯文遠的資本了。

一年後，王慧終於得到了一個關於方曉燕的消息：她結婚了，嫁得還不錯，是個公務員，叫李軒。傳話給她的女孩曾經在方曉燕以前的公司工作過，在王慧頻繁去找方曉燕的時候，曾硬塞給她幾百塊錢，希望她能幫幫她們孤兒寡母。

女孩很同情王慧訴說的遭遇，在給王慧發來的信息裡，她寫道：「方曉燕已經和那個人交往了好幾年了，我們在以前的公司都見過他。」（六一）